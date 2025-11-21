Livro 'As pipas de Portinari' será lançado neste sábado (22/11) em BH

O livro infantil “As pipas de Portinari” (Editora Troia), que reúne versos de 10 poetas sob inspiração das telas do pintor Candido Portinari (1903-1962), será lançado neste sábado (22/11), às 11h, na Livraria Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Funcionários). Participam da manhã de autógrafos em BH a organizadora do livro, Fernanda Emediato, e os poetas Leo Cunha e José Carlos Aragão.



“As pipas de Portinari” traz poemas da fluminense Cintia Barreto, do gaúcho Dilan Camargo, da paulista Fernanda Emediato, do carioca Henrique Rodrigues, do cearense João Bosco Bezerra Bonfim, dos mineiros José Carlos Aragão e Leo Cunha, do baiano Marco Haurélio, da carioca Roseana Murray e da paulista Sônia Barros.



À frente da Editora Troia, a escritora e publicitária Fernanda Emediato, filha do jornalista e editor mineiro Luiz Fernando Emediato, propõe “uma reflexão sobre a infância como tema estético, afetivo e político, dentro e fora do espaço escolar, destacando o papel da arte na formação da sensibilidade”, informa o material de divulgação de “As pipas de Portinari”.

Fernanda Emediato, organizadora de 'As pipas de Portinari', é editora e autora de 30 livros Casa Estudio/divulgação



O evento na Livraria Aletria terá leitura de poemas e distribuição gratuita de caderno de atividades voltado para “As pipas de Portinari”.

A proposta dos autores, da editora e da livraria mineira é aproximar crianças e famílias da poesia brasileira contemporânea.

Detalhe da contracapa de 'As pipas de Portinari' Troia/reprodução



“As pipas de Portinari” conta com o apoio do governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Programa de Ação Cultural (ProAC – Editais 2024); da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura; e da Lei Rouanet, via incentivo fiscal.



