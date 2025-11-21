Livro 'As pipas de Portinari' será lançado neste sábado (22/11) em BH
Manhã de autógrafos na Livraria Aletria começa às 11h, com presença da editora Fernanda Emediato e dos poetas Leo Cunha e José Carlos Aragão
compartilheSIGA
O livro infantil “As pipas de Portinari” (Editora Troia), que reúne versos de 10 poetas sob inspiração das telas do pintor Candido Portinari (1903-1962), será lançado neste sábado (22/11), às 11h, na Livraria Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Funcionários). Participam da manhã de autógrafos em BH a organizadora do livro, Fernanda Emediato, e os poetas Leo Cunha e José Carlos Aragão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“As pipas de Portinari” traz poemas da fluminense Cintia Barreto, do gaúcho Dilan Camargo, da paulista Fernanda Emediato, do carioca Henrique Rodrigues, do cearense João Bosco Bezerra Bonfim, dos mineiros José Carlos Aragão e Leo Cunha, do baiano Marco Haurélio, da carioca Roseana Murray e da paulista Sônia Barros.
Leia Mais
À frente da Editora Troia, a escritora e publicitária Fernanda Emediato, filha do jornalista e editor mineiro Luiz Fernando Emediato, propõe “uma reflexão sobre a infância como tema estético, afetivo e político, dentro e fora do espaço escolar, destacando o papel da arte na formação da sensibilidade”, informa o material de divulgação de “As pipas de Portinari”.
O evento na Livraria Aletria terá leitura de poemas e distribuição gratuita de caderno de atividades voltado para “As pipas de Portinari”.
A proposta dos autores, da editora e da livraria mineira é aproximar crianças e famílias da poesia brasileira contemporânea.
“As pipas de Portinari” conta com o apoio do governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Programa de Ação Cultural (ProAC – Editais 2024); da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura; e da Lei Rouanet, via incentivo fiscal.