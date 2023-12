Na manhã ensolarada, na orla da Pampulha, em Belo Horizonte, visitantes cumprem um ritual obrigatório para quem chega ao Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, mais conhecido como Igrejinha da Pampulha. Na frente do templo, com vista para a lagoa, e na parte de trás, perto da Praça Dino Barbieri, a cena se repete: casais fazem selfies, amigos registram o patrimônio, famílias se empolgam com o ícone do Conjunto Moderno reconhecido como Patrimônio Mundial. No cartão-postal, chama a atenção o painel externo em azulejos homenageando o padroeiro, obra de Candido Portinari (1903-1962), de quem são lembrados nesta sexta-feira (29/12) os 120 anos de nascimento.



História é o que não falta deste grande artista com Minas Gerais e o mundo. E os visitantes aplaudem o talento. “Muito bonito e bem cuidado. Realmente um patrimônio cultural da humanidade”, diz, com o prazer de que a viagem vale a pena, o designer gráfico João Victor Ribeiro das Neves, ao lado da mulher, Ingrid de Souza, fisioterapeuta. Vindo de Salvador, o casal gostou do que viu no santuário vinculado à Arquidiocese de BH. E pediu dicas para conhecer outros pontos da orla, ainda mais pela comemoração dos 80 anos do Conjunto Moderno da Pampulha.



Só na igreja, além do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), autor do projeto, e Portinari, trabalharam o escultor Alfredo Ceschiatti (1918-1989), criador dos baixos-relevos em bronze do batistério, Paulo Werneck (1903-1962), que, na parte externa, fez o revestimento em pastilha, e o paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994), responsável pelos jardins. Admirando a igrejinha, Helton Niquini, administrador, residente em BH, mostra detalhes da edificação ao amigo Rafael Fossati, de Rio Grande, cidade do interior do Rio Grande do Sul. “A Pampulha é referência, e a igrejinha, onde tantos artistas atuaram, um orgulho para nós”, observa o mineiro.



Conexão poética

No interior da Igrejinha da Pampulha, são também de Portinari, natural de Brodowski (SP), a pintura do altar, que mostra São Francisco com um cachorro – o que teria, junto com o visual moderno da construção, impedido a sagração do templo por 14 anos (de 1945 a 1959); e os 14 quadros recriando a via-sacra de Jesus, restaurados, em 2019, pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais (Cecor), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O painel externo em azulejos, homenageando o padroeiro, foi pichado em 2016, demandando maior vigilância.



Alessandra Rosado, diretora do Cecor, exalta a importância de Portinari: “Minas, em especial Belo Horizonte, tem a sorte de possuir, ao alcance do público, importantes obras desse grande artista brasileiro, como os azulejos, a pintura mural e os Passos da Paixão da Igreja da Pampulha”. Ela afirma que esses trabalhos estão enraizados na história política, social e cultural do estado.

“A forte conexão entre a essência poética dessas obras e a mineiridade amplia o sentimento de pertencimento e de preservação desse patrimônio”, garante Alessandra. Além de reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o conjunto da Pampulha é tombado pelo município, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Trezentas obras

Conhecido internacionalmente, em especial pelos painéis “Guerra e paz”, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA), o artista deixou um legado importante em Minas, com obras no Pampulha Iate Clube (PIC), no Iate Tênis Clube, no Palácio dos Despachos, em BH, e em Juiz de Fora e Cataguases, na Zona da Mata. Os painéis da ONU foram expostos em BH há 10 anos.



Mesmo com mais de 300 obras em Minas, distribuídas em coleções particulares e prédios públicos, falta uma emblemática: o painel Tiradentes. Com 18 metros de comprimento por 3m de altura, pintado há 73 anos, ficava no Colégio Cataguases (erguido com projeto de Niemeyer entre 1945 e 1949), atual Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, em Cataguases, na Zona da Mata. Hoje, está no Memorial da América Latina, em São Paulo. Em 1975, o painel foi adquirido pelo governo paulista.



Para brasileiros e estrangeiros conhecerem mais sobre Candido Portinari, o Estado de Minas apresenta um roteiro com as obras do paulista em Minas.

CONFIRA



>>> Em Belo Horizonte



Igrejinha da Pampulha: pintura mural “São Francisco se despojando das vestes”(parede do fundo do altar), via-sacra de Jesus e painéis de azulejos (fachada e interior da igreja). Av. Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha.





Pampulha Iate Clube (PIC): painel de azulejos e painel “Frevo”, no PIC Cidade, na Região Centro-Sul. É preciso ligar para marcar. Fone: (31) 3516-8276. Rua Cláudio Manoel, 1.185, Funcionários.





Iate Tênis Clube: painel “Espantalho”. É preciso ligar para marcar. Fone: (31) 3490-8400. Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.350, São Luiz/Pampulha.



Casa Fiat de Cultura: painel “Civilização brasileira”. Praça da Liberdade, 10, Funcionários.



Painel "Civilização brasileira" está exposto na Casa Fiat, no Complexo Liberdade Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

>>> Em Juiz de Fora, na Zona da Mata



Associação Civil Clube de Juiz de Fora: painel de azulejos (fachada principal) e revestimento em pastilhas (fachada lateral).

>>> Em Cataguases, na Zona da Mata



Monumento a José Inácio Peixoto: na Praça José Inácio Peixoto, painel de cerâmica “As fiandeiras”.

Fonte: Projeto Portinari