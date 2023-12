Bloco Beiço do Wando, sucesso da folia de BH, vai levar seu carnaval para a festa de réveillon do Porcão

Bares, restaurantes e clubes de Belo Horizonte preparam festas de réveillon com atrações especiais. Blocos trazem o gostinho de carnaval, enquanto sertanejo, funk, rock, trap e pop fazem parte do repertório de ano-novo.



“BH tem a oportunidade de virar uma das capitais mais importantes no réveillon. Temos boa infraestrutura para isso. Nosso carnaval já é diferente do Brasil inteiro, muito livre e democrático, para todos os gostos e de todos os jeitos”, afirma o cantor Hott, que se apresenta há 17 anos nas noites de ano-novo.



Ele está entre as atrações no La Vista Rooftop, no BH Outlet. A festa começa às 21h de domingo (31/12) e segue até as 5h, com shows de Akatu, Rodriguinho, Chris Pipino e Bernardo Souza.



“Já tenho um show bastante animado e no réveillon eu e minha banda conseguimos animá-lo ainda mais. Incluímos algumas músicas que não tocamos durante o ano e são bastante lembradas nesta época e no carnaval”, afirma Hott.



“Estamos lançando disco, um EP de memórias. Vou fazer um bloco de 30 minutos de pagode baiano das antigas. Vai ter de tudo, de Parangolé, Os Bambas e Pagod’art até Tony Salles, do Raghatoni. Muita coisa boa da galera que viveu a era do axé e do pagodão baiano de 2005 em diante frente”, diz o cantor.

Folia antecipada

Uma das festas mais tradicionais da capital mineira, o Réveillon do Porcão começa às 21h, com quatro shows. Marcelo Coelho e Bella Simões agitam a pista com sucessos sertanejos; Bernardo Souza traz a mistura de axé e pagode; e o Bloco Beiço do Wando, O destaque do evento, apresenta uma prévia da folia carnavalesca de 2024.



O Iate Tênis Clube, na Pampulha, recebe não sócios no ano-novo. Das 21h às 5h, Hugo e Guilherme, Bom Gosto, Deu Samba, Maurinho Sá e DJ DH tocam sertanejo, samba, pagode, axé e funk.



Com direito a vista panorâmica de BH, o Night Market faz sua festa a 1.070 metros de altitude e três palcos simultâneos. Axé, samba, sertanejo e eletrônica estão no repertório.



O réveillon será comandado por Chris Pipino e banda, Pedro Leitte, Bella Simões, Barbieri, Thales Britto, Montini, Peu, DJ Igor Lamego, DJ Stockler e DJ Montini.



No coração do bairro Cruzeiro, na região Centro-sul da cidade, o Darwin Skate Bar aposta na pegada jovem e descontraída para a virada. Das 20h às 3h, vai rolar rock nacional e internacional, funk, trap e pop com a banda Back to Rock e DJ Majusinha.

Lurex apresenta repertório da banda Queen no Réveillon dos Sonhos, no Jardim Canadá Victor Schwaner/divulgação

Noite eclética no Jardim Canadá

Nova Lima, point do entretenimento da Grande Belo Horizonte, promete entrar em 2024 com animação e muita música em vários espaços do Jardim Canadá, o bairro das casas noturnas.



O rock and roll vai saudar o novo ano no Canadá Eventos. O repertório do Réveillon dos Sonhos terá tributos e covers de famosas bandas do gênero.



Das 21h às 5h, sobem ao palco Lurex, com repertório do Queen; M8, com setlist nacional e internacional; Coverplay, com sucessos da banda britânica Coldplay; e Velotrol, com uma coletânea de hits.



O DJ Fernando Ivens vai se apresentar ao longo da noite. Os ingressos femininos custam R$ 380 e os masculinos, R$ 430, com direito a open bar e open food.



O Espaço Mariangela recebe a festa Réveillon Alive. Rick & Ricardo, Baile do Maguá, Banda Vinil, Bloco Funk You e DJ Juba prometem ano-novo cheio de ritmos: sertanejo, samba, rock, axé, pagode, pop, reggae, funk, house, dance music e eletrônica.



Das 21h às 6h, o evento terá open bar, a cargo do Bar Jângal, e open food. Serão três ambientes com lounges, cenários interativos e bares. Os ingressos estão no último lote. O feminino custa R$ 340 e o masculino R$ 370.



Pagode, eletrônica, funk, axé e sertanejo universitário serão a trilha sonora da despedida de 2023 e da chegada de 2024 no Réveillon Sense. Dope, Marra Pura, Biffaum, Yule Rossi, DJ Jeff Cristo e DJ Nicoly estarão encarregados de animar a noite e a madrugada, a partir das 22h.



O evento promete open bar e open food, com bufê completo até as 6h. Os ingressos do lote extra custam R$ 380.

Biquíni (ex-Cavadão) anima o pré-réveillon no distrito de Ouro Preto Wagner Oliva/divulgação

Biquíni em Lavras Novas

A banda Biquíni, símbolo do rock nacional nos anos 1980/1990, está entre as atrações de Lavras Novas, a 120 quilômetros de BH, em festa com direito a pré-réveillon e réveillon. Bruno Gouveia e companheiros cantam no distrito de Ouro Preto neste sábado (30/12).

O evento de “pré-ano-novo” começa às 16h, na Rua Nossa Senhora dos Prazeres. Velotrol abre a tarde e a festa termina às 22h de amanhã. No domingo (31/12), a partir das 22h, o show ficará por conta de Sandami. Ingressos custam R$ 400 (por dia, último lote), à venda na plataforma Central dos Eventos.

PROGRAME-SE

>>>LA VISTA ROOFTOP 2024



Domingo (31/12), às 21h, no La Vista BH Outlet (BR-356, 7.515, Belvedere). R$ 190 (3º lote),

à venda no site Central dos Eventos. Informações: (31) 99100-9095.

>>>PORCÃO



Domingo (31/12), às 21h, no Porcão BH (Av. Raja Gabaglia, 2.671, São Bento). R$ 550 (masculino; lote extra), R$ 450 (feminino; lote extra) e R$ 2,8 mil (mesa para quatro pessoas), à venda na plataforma Sympla.

>>>IATE 2024



Domingo (31/12), às 21h, no Iate Tênis Clube (Av. Otacílio Negrão de Lima, 1.350, São Luiz). R$ 250 (front stage; 2º lote), R$ 370 (camarote; 2º lote) e de R$ 2.688 e R$ 3.528 (mesas para 4 e 6 pessoas), à venda na plataforma Nenety (não sócios) e na secretaria do clube (sócios). Informações: (31) 3490-8400.

>>>NIGHT 2024



Domingo (31/12), às 22h, no Night Market (Rua Wilson Rocha Lima, 137, Estoril). R$ 460 (feminino; último lote) e R$ 520 (masculino; último lote), à venda na plataforma Sympla. Informações: @nightmarket.bh, no Instagram, e (31) 99447-5774.

>>>DARWIN SKATE BAR



Domingo (31/12), às 21h. Darwin Skate Bar (Rua Pium-Í, 685, Cruzeiro). R$ 80 (mesa avulsa para até 4 pessoas), R$ 190 (individual; lote extra) e R$ 360 (casal; lote extra). Informações: @darwinskatebar, no Instagram.

>>> RÉVEILLON DOS SONHOS



Neste domingo (31/12), às 21h, no Canadá Eventos (Avenida Vitória, 199, Jardim Canadá, Nova Lima). Ingressos: R$ 380 (feminino) e R$ 430 (masculino), na plataforma Sympla. Informações:

(31) 98348-0074.



>>> ALIVE 2024



Neste domingo (31/12), às 21h, no Espaço Mariangela (Rua Hudson, 11, Jardim Canadá, Nova Lima). Ingressos: R$340 (feminino; lote extra) e R$ 370 (masculino; lote extra), na plataforma Sympla. Informações: @reveillonalive (Instagram).

>>>SENSE



Neste domingo (31/12), às 22h, na Av. Montreal, 255, Jardim Canadá, Nova Lima. Ingressos: R$ 380 (lote extra), na plataforma Ingresse. Informações: www.ingresse.com/sense2024.