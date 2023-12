Na noite deste domingo, 31 de dezembro, a Praça da Liberdade e arredores serão palco de festa com música, dança e culinária mineira. Organizadores esperam reunir cerca de 30 mil pessoas no cartão-postal de BH para receber o novo ano.



A segunda edição da Virada da Liberdade teve quase o dobro do orçamento anterior, passando de R$ 400 mil para R$ 700 mil. Shows de artistas locais ocuparão dois palcos e drones serão espalhados por lá, tudo com objetivo de transformar a capital em um dos destinos das festas turísticas brasileiras de fim de ano.



A programação, inteiramente gratuita, começa às 18h com a Viradinha do Bloquim duBem, para as crianças. A partir das 19h, a agenda se dividirá em quatro áreas: Espaço Alamedas, na Praça da Liberdade; Palco Minas, na Avenida Cristóvão Colombo; Lounge Liberdade, em frente ao Palácio da Liberdade; e Palco Gerais, na Praça José Mendes Júnior.

Comida mineira ao vivo



No Espaço Alamedas, cozinheiras convidadas pela chef Ana Motta vão preparar – ao vivo – releituras de pratos mineiros tradicionais, que poderão ser degustados. No local, serão distribuídas bênçãos em rituais com cortejos do Bloco Afro Magia Afoxé Illê Odara e Afoxé Illê Odara. Outra atração será o Samba do Queixinho.



O Palco Minas será destinado ao samba, com shows de Pagode das Minas, DJ Camis, Rap 100 Kô, Samba da Baixinha e Adriana Araújo. Já o Palco Gerais trará para o réveillon a energia do carnaval de BH, com Baile da Dri, DJ Vini Brown, Bloco da Calixto, Swing Safado e Sarah Guedes. Cenário principal do momento da virada, o Lounge Liberdade receberá DJs.



Adriana Araújo sobe ao Palco Minas às 22h15, prometendo repertório autoral com canções do álbum “Minha verdade”, lançado em 2021, e sucessos do samba. “Vai ser um show muito dançante”, adianta.

A sambista vem da Pedreira Prado Lopes, comunidade que recebeu a primeira escola de samba de Belo Horizonte, em meados da década de 1940, e revelou Mestre Conga e Mestre Lagoinha, entre outros bambas da capital.



“Estou preparando apresentação com muito samba e bem afro. A gente não pode fugir das raízes”, afirma Adriana. O repertório terá sucessos de Alcione, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Leci Brandão e Zeca Pagodinho.



Ela promete levar “muita energia e positividade” ao público. O próximo ano será de desafios para a cantora de BH. “Quero ultrapassar nossas montanhas e cruzar outras cidades, outros estados e até outros países com a minha música”, diz.

Swing Safado promete misturar rap, samba, pagode e funk no palco da Praça José Mendes Jr. Divulgação





Malemolência e suíngue



O Palco Gerais receberá o Swing Safado. Formado em 2013 por moradores do Conjunto Santa Maria, o bloco se dedica a hits do pagode, do funk e do axé. A apresentação terá participação especial da rapper Sarah Guedes, que participou da formação do grupo.



“Vai ser um reencontro, a Sarah faz parte da família do Swing Safado. Vamos fazer a mistura de hip hop, pagode, trap e funk”, afirma o vocalista Jefferson Gomes.



“Nosso show é uma explosão de malemolência, feito para dançar. Nossa função é fazer o público se divertir”, diz ele, que promete sucessos de Léo Santana e de WS da Igrejinha na setlist.



No momento da virada, o show ficará por conta de lasers e drones com desenhos no céu, mensagens positivas e imagens ligadas à cultura mineira. A apresentadora Nany People comanda a festa e o público receberá lanternas de LED para participar de flashmob.



A Virada da Liberdade contará com áreas de alimentação, food trucks e espaços interativos para o público tirar fotos e fazer pedidos de ano-novo.

PROGRAME-SE

>>> ESPAÇO ALAMEDAS



18h: Bloquim duBem

19h: Cozinha Viva Mineira

20h: Bloco Afro Magia Negra

21h: Afoxé Illê Odara

23h Samba do Queixinho

Praça da Liberdade, Funcionários

>>> PALCO MINAS



19h: Pagode das Minas

19h50: DJ Camis

20h10: Rap 100 Kô

20h40: DJ Camis

21h: Samba da Baixinha

22h: DJ Camis

22h15: Adriana Araújo

Avenida Cristóvão Colombo, Funcionários

>>> PALCO GERAIS



19h: Baile da Dri

20h10: DJ Vini Brown

20h30: Bloco da Calixto

21h40: DJ Vini Brown

22h: Swing Safado e Sarah Guedes

Praça José Mendes Júnior, Funcionários

>>> LOUNGE LIBERDADE



19h: DJ Melissa

19h: VJ Pedreiro

21h30: VJ 1MPAR

23h55: Virada com Nany People

Em frente ao Palácio da Liberdade, Funcionários







* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria