Rafael Fernandes Alves leva 'Desenhos inconjuntos' ao Centro Cultural UFMG

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A humanidade se funde com os astros e constelações na exposição “Desenhos inconjuntos”, de Rafael Fernandes Alves, que será aberta nesta sexta-feira (14/11), às 19h, no Centro Cultural UFMG. Em cartaz até 11 de janeiro, os trabalhos exploram representações do corpo humano e suas transformações, propondo um conjunto de imagens que remetem ao sonho e ao cosmos.

Alves diz que algumas obras, realizadas entre 2020 e 2025, foram finalizadas há poucas semanas. “Estava em um momento muito intenso de criação, então foi difícil interromper isso. Fazia desenhos novos e ia até o pessoal do projeto expográfico pedir para acrescentar mais um desenho”, conta.

A expografia é parte importante de “Desenhos incomuns”. O arquiteto Bruno Ferolla foi responsável pela concepção espacial da mostra. De acordo com Alves, a organização das obras na exposição manteve o conceito de constelação.

O título se inspira em poemas de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, autor de “Poemas inconjuntos”. “Eu me inspirei nesta palavra que ele inventou”, afirma Rafael.

Nos desenhos, corpos híbridos “transitam entre o bestial e o divino, o terrestre e o celestial”, afirma o artista, que utilizou pastel seco, guache e caneta sobre papel.

“O pastel seco é um material que, dependendo da maneira como você trabalha, permite camadas e texturas. É quase como se fosse uma pintura seca. Por isso, os desenhos ganham variação total e relevo”, explica.

Detalhe de 'Caindo mas levando consigo um terço das estrelas', desenho de Rafael Fernandes Alves, que expõe trabalhos no Centro Cultural UFMG Acervo pessoal

Entre os trabalhos, destaca-se o desenho com mais de 1,5 metro de comprimento, feito a partir das medidas do corpo do artista. “Não considero um autorretrato, mas quis que o corpo tivesse exatamente as minhas proporções. Então, a mão é do tamanho da minha e o desenho tem a minha altura”, conta Alves.

Formado pela Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele atua como desenhista e educador. Em 2020, foi premiado pelo edital “Arte com respiro”, do Itaú Cultural, e recebeu menção honrosa no 43º Salão de Arte Contemporânea de Franca (SP). Expôs no Centro Cultural da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em 2023, e na galeria do extinto BDMG Cultural, em 2024.

“Nos momentos em que dou aula ou trabalho no ateliê, estou sempre envolvido pelo desenho e pelos materiais. É uma relação que faz parte de mim e do meu cotidiano desde sempre, algo um pouco difícil de desassociar da minha personalidade e da minha vida”, conclui.

“DESENHOS INCONJUNTOS”

Exposição de Rafael Fernandes Alves. Abertura nesta sexta (14/11), às 19h, no Centro Cultural UFMG (Avenida Santos Dumont, 174, Centro). Até 11 /1. A galeria abre de terça a sexta, das 9h às 20h; sábado, domingo e feriado, das 9h às 17h. Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria