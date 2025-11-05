Assine
A vida após a morte no cinema: 5 filmes que exploram o tema

De dramas emocionantes a ficções científicas, veja como a sétima arte representou as experiências de quase morte e o que existe além da vida

Flor Sette Câmara
Flor Sette Câmara
Repórter
05/11/2025 15:11 - atualizado em 05/11/2025 15:12

Filmes exploram a vida após a morte crédito: Reprodução

As representações em filmes da vida após a morte variam bastante, indo de romances emocionantes a thrillers psicológicos e ficções científicas complexas. Essas questões que misturam ciência, fé e filosofia, sempre foram um terreno fértil para o cinema.

Diretores e roteiristas usam a ficção para imaginar o que pode existir além da vida que conhecemos. Cada obra oferece uma interpretação única, refletindo diferentes medos, esperanças e crenças sobre a continuidade da consciência.

Pensando nisso, a reportagem selecionou cinco filmes que abordam o tema de maneiras únicas e marcantes, passeando por diferentes gêneros e perspectivas.

5 filmes que exploram a vida após a morte

‘Um Olhar do Paraíso’ (2009)

Dirigido por Peter Jackson, nesse longa, a pré-adolescente Susie Salmon é assassinada por George Harvey, um vizinho que mora sozinho. Susie, que agora está em um local entre o paraíso e o inferno, observa seus pais e sua irmã desvendarem sua morte e lida com o sentimento de vingança e a vontade de ajudar sua família.

‘Amor Além da Vida’ (1998)

Conhecido por seu visual que lhe rendeu o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, o filme apresenta uma visão excêntrica do paraíso. Nele, o pós-vida é um universo moldado pelas emoções e pela imaginação de cada indivíduo. A obra dirigida por Vincent Ward segue a jornada de um homem que atravessa o céu e o inferno para reencontrar sua esposa.

‘A Descoberta’ (2017)

Com uma abordagem de ficção científica, o longa questiona: e se a existência da vida após a morte fosse cientificamente comprovada? O filme dirigido por Charlie McDowell investiga as consequências sociais dessa descoberta, que leva a uma onda de suicídios em todo o mundo, enquanto analisa a verdadeira natureza dessa "outra dimensão".

‘Soul (2020)

A animação da Pixar oferece uma perspectiva otimista sobre o tema. Em vez de focar no que vem depois da morte, "Soul" explora o "pré-vida", um lugar onde as almas desenvolvem suas personalidades antes de irem para a Terra. A obra de Pete Docter e Kemp Powers é uma reflexão sobre o propósito da vida e o que realmente significa ter uma "alma".

‘Linha Mortal’ (Flatliners, 1990)

Explorando o lado sombrio da curiosidade, o suspense psicológico dirigido por Joel Schumacher acompanha um grupo de estudantes de medicina que decide induzir a própria morte clínica por curtos períodos. O objetivo é registrar o que acontece no "outro lado". No entanto, eles descobrem que suas experiências trazem de volta manifestações aterrorizantes de seus traumas e erros do passado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

