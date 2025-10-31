João Gomes cancela show gratuito em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O show gratuito do cantor João Gomes em Belo Horizonte, que seria realizado na próxima segunda-feira (3/11), foi cancelado. A apresentação encerraria a edição do Festival LED – Luz na Educação. A decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (30/11), por conta da previsão do tempo. Um e-mail foi enviado para o público, que havia retirado ingressos gratuitos para a apresentação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Segundo a nota oficial, o show — que aconteceria em espaço aberto, em frente à Sala Minas Gerais, no Barro Preto— precisou ser cancelado “devido a questões operacionais e à previsão de condições meteorológicas adversas”. A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta para os próximos dias, com possibilidade de chuvas intensas e volumosas, que podem acumular cerca de 100 milímetros de precipitação até segunda-feira.
“Agradecemos ao João Gomes e toda sua equipe, que estavam muito felizes com a oportunidade de encerrarem a edição do Festival em Belo Horizonte, mas compreenderam as razões da decisão”, informou o comunicado da organização.
Apesar do cancelamento do show, a programação do Festival LED será mantida. As atividades, que incluem painéis, oficinas e experiências gratuitas sobre inovação na educação, acontecem normalmente na data marcada.
Entre os convidados do festival estão Conceição Evaristo, Djonga, Sandra Annenberg e Lázaro Ramos. A programação será transmitida pelo Globoplay e pelo Canal Futura.
Cantor viveu momentos de tensão no Rio
Em um story, João Gomes contou que passou por momentos de tensão no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia em que ocorreu a megaoperação policial contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos. O artista fez um show na cidade no final de semana e decidiu esticar a estadia.
O ídolo do piseiro contou que estava acompanhado do assessor quando percebeu algo estranho. "Eu saí no carro e veio uma moto assim. A gente não entendeu por que uma turma estava pedindo pra gente voltar", contou.
"Mas esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu. Que negócio do caramba. Aí os meninos esperaram um pouco lá, porque a gente foi de van. Que bizarro, velho. Que loucura", desabafou. O cantor não revelou o local exato do incidente.
Zeca Pagodinho se emocionou ao ouvir João Gomes homenagear Kara Veia durante um encontro descontraído em um bar entre o Mestre do Samba e o Rei do Piseiro, em 24 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro.
Reprodução Instagram / @joaogomescantor
O momento foi registrado e compartilhado por João Gomes nas redes sociais, com a legenda “por aqui, sextou”.
Reprodução Instagram / @joaogomescantor
O encontro antecedeu a gravação do novo DVD de João Gomes, realizado em 26 de outubro de 2025, nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro.
Reprodução X /@eduardopaes
O evento gratuito reuniu uma multidão e contou com a participação especial de Zeca Pagodinho, que levou seu carisma para o palco.
Reprodução Instagram / @joaogomescantor
Ícone do samba, com uma carreira sólida e marcada por sucessos que atravessam gerações, o cantor é sinônimo de alegria e um retrato fiel do espírito carioca.
Instagram @zecapagodinho
Isso porque Zeca Pagodinho, nome artístico de Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu em 4 de fevereiro de 1959, no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro.
Reprodução/Instagram
O cantor é considerado um dos mais expressivos cantores brasileiros e atua principalmente nos gêneros samba e pagode.
www.instagram.com/zecapagodinho
Ainda jovem, Zeca trabalhou em várias ocupações fora da música, como feirante, camelô e office-boy, mas sempre frequentou rodas de samba nos bairros de Irajá e Del Castilho.
Reprodução Twitter
Sua carreira musical ganhou impulso quando o bloco carnavalesco Cacique de Ramos se tornou ambiente de criação para ele nos anos 1970.
Instagram @zecapagodinho foto de Carlos Leite
Foi lá que conheceu Beth Carvalho, que se tornaria sua madrinha artística e o convidaria para gravar a canção “Camarão Que Dorme a Onda Leva” em 1983.
Reprodução Instagram /@zecapagodinho
A partir desse momento, Zeca passou a ser reconhecido nacionalmente.
www.instagram.com/zecapagodinho
Entre seus álbuns mais importantes está “Zeca Pagodinho”.
Divulgação
Em 2015, lançou o álbum “Ser Humano”, indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Samba/Pagode.
Divulgação
Também se destacam "Patota de Cosme", “Deixa Clarear” e “Mais Feliz”.
Divulgação
Entre as músicas mais conhecidas de Zeca estão “Deixa a Vida Me Levar”, lançada em 2002, e “Verdade”, uma de suas composições mais cantadas em rodas de samba.
Flickr Alexandre Macieira/Riotur
A canção “Deixa a Vida Me Levar”, composta por Serginho Meriti e Eri do Cais, foi um dos maiores sucessos de sua carreira e marcou presença em trilhas sonoras e programas de televisão. Reprodução Youtube
O refrão se tornou uma espécie de lema, que costuma associar uma filosofia de vida ao conteúdo da letra.
Instagram @zecapagodinho
Outras faixas consagradas são “Vai Vadiar”, “Ogum”, “Maneiras”, “Coração em Desalinho”, “Isolado do Mundo”, “Samba Pras Moças”, “Quando a Gira Girou” e “Lenha”.
Reprodução/Instagram @zecapagodinho
Zeca também é lembrado por sucessos mais antigos, como “Judia de Mim” e “Vai por Mim”, que consolidaram seu estilo nos anos 1980.
Fernando Maia - Riotur - Flickr
Além disso, interpreta sambas de compositores como Arlindo Cruz, Sombrinha, Monarco e Martinho da Vila.
Reprodução Facebook Zeca Pagodinho
Em 2023, a escola de samba AcadÃªmicos do Grande Rio o homenageou com o enredo â??Zeca, o Samba e o Povoâ?, que celebrava sua trajetÃ³ria e sua importÃ¢ncia cultural para o paÃs.
Fernando FrazÃ£o/AgÃªncia Brasil
Em 2024, celebrou 40 anos de carreira com um grande show no estádio Nilton Santos, que reuniu nomes como Alcione, Martinho da Vila e Jorge Aragão.
Instagram @zecapagodinho
O evento aconteceu no estádio do Botafogo, seu time de coração, o que tornou a ocasião ainda mais especial para ele.
Reprodução Youtube / Zeca Pagodinho
Seu estilo descontraído, o humor característico e a linguagem popular ajudaram a popularizar o samba e o pagode entre gerações diferentes.
Paulo Freitas - Flickr
A imagem de Zeca Pagodinho com sua cerveja na mão se tornou um verdadeiro símbolo de sua personalidade pública e de seu estilo de vida. Facebook ZecaPagodinho.com
Na vida pessoal, Zeca é casado com Mônica da Silva desde dezembro de 1986. www.instagram.com/zecapagodinho
O casal tem quatro filhos, Eduardo, Elisa, Louis e Maria Eduarda, e sete netos.
www.instagram.com/zecapagodinho