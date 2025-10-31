João Gomes cancela show gratuito em BH

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O show gratuito do cantor João Gomes em Belo Horizonte, que seria realizado na próxima segunda-feira (3/11), foi cancelado. A apresentação encerraria a edição do Festival LED – Luz na Educação. A decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (30/11), por conta da previsão do tempo. Um e-mail foi enviado para o público, que havia retirado ingressos gratuitos para a apresentação.

Segundo a nota oficial, o show — que aconteceria em espaço aberto, em frente à Sala Minas Gerais, no Barro Preto— precisou ser cancelado “devido a questões operacionais e à previsão de condições meteorológicas adversas”. A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou um alerta para os próximos dias, com possibilidade de chuvas intensas e volumosas, que podem acumular cerca de 100 milímetros de precipitação até segunda-feira.

“Agradecemos ao João Gomes e toda sua equipe, que estavam muito felizes com a oportunidade de encerrarem a edição do Festival em Belo Horizonte, mas compreenderam as razões da decisão”, informou o comunicado da organização.

O cantor não se pronunciou sobre o cancelamento.

Apesar do cancelamento do show, a programação do Festival LED será mantida. As atividades, que incluem painéis, oficinas e experiências gratuitas sobre inovação na educação, acontecem normalmente na data marcada.

Entre os convidados do festival estão Conceição Evaristo, Djonga, Sandra Annenberg e Lázaro Ramos. A programação será transmitida pelo Globoplay e pelo Canal Futura.

Cantor viveu momentos de tensão no Rio

Em um story, João Gomes contou que passou por momentos de tensão no Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia em que ocorreu a megaoperação policial contra o Comando Vermelho, que deixou 121 mortos. O artista fez um show na cidade no final de semana e decidiu esticar a estadia.

O ídolo do piseiro contou que estava acompanhado do assessor quando percebeu algo estranho. "Eu saí no carro e veio uma moto assim. A gente não entendeu por que uma turma estava pedindo pra gente voltar", contou.

"Mas esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu. Que negócio do caramba. Aí os meninos esperaram um pouco lá, porque a gente foi de van. Que bizarro, velho. Que loucura", desabafou. O cantor não revelou o local exato do incidente.