João Gomes tatua nome de Ary Mirelle e se declara: “Você é a vida me amando de volta”

João Gomes, 23 anos, está vivendo um momento de puro romantismo ao lado de Ary Mirelle, também com 23 anos. Para eternizar o sentimento, o cantor tatuou o nome da esposa no braço, junto a um desenho do Stitch — personagem querido da Disney que, segundo ele, tem um significado especial. “No desenho o Stitch estava descobrindo a música com o ukulele, e eu estava descobrindo o meu amor”, contou João.

E o que ela achou da homenagem?

Ary reagiu com bom humor ao gesto do marido. Nos stories, mostrou a tatuagem e brincou: “Fez tatuagem com meu nome, agora tem que fazer uma bem grandona na testa”. A influenciadora é mãe de Jorge e está na reta final da segunda gravidez, à espera de Joaquim.

Além da homenagem na pele, João publicou um vídeo romântico para celebrar o relacionamento: “Você não é só o amor da minha vida, você é a vida me amando de volta”, escreveu o artista. Ary respondeu à altura: “Apaixonada por você todos os dias”.

João Gomes e família (Créditos: Instagram/ @arymirelle) João Gomes ao lado da namorada (Foto: Divulgação) Reprodução/Instagram

E Joaquim, já vem aí?

Sim, e o casal está atento a cada detalhe. Na mesma segunda-feira (4/8), foram juntos à última consulta de pré-natal antes do nascimento do segundo filho. Com o bebê prestes a chegar, os dois seguem curtindo os momentos finais da gravidez com afeto e cumplicidade — e, agora, com uma nova tatuagem como símbolo dessa fase tão especial.

