Assine
overlay
Início Cultura
SABEDORIA E POESIA

A trilha sonora do envelhecer: as canções de Chico que nos ensinam

Da melancolia à celebração da memória; um mergulho nas letras de Chico Buarque que retratam a passagem do tempo com sabedoria e muita poesia

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
24/10/2025 10:29 - atualizado em 24/10/2025 11:17

compartilhe

SIGA
x
A trilha sonora do envelhecer: as canções de Chico que nos ensinam
A trilha sonora do envelhecer: as canções de Chico que nos ensinam. crédito: Reprodução Chico Buarque

Poucos artistas brasileiros traduziram a passagem do tempo com a sensibilidade de Chico Buarque. Em suas canções, o envelhecimento reflete desde a melancolia da perda até a celebração das memórias construídas ao longo de décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas letras de Chico o tempo não é apenas um conceito, mas uma força que marca o corpo, altera as relações e ressignifica o passado. Canções como “Tatuagem” e “Atrás da Porta” exploram as lembranças que persistem, enquanto outras, como “Futuros Amantes”, projetam o amor para além da existência física.

Leia Mais

Essa abordagem poética convida o ouvinte a uma reflexão pessoal. A obra de Chico funciona como uma trilha sonora para as próprias experiências, ajudando a nomear sentimentos e a encontrar beleza nas transformações que o tempo impõe a todos nós.

Uma reflexão sobre o tempo

Ouvir as músicas de Chico Buarque com um olhar voltado para a passagem do tempo pode ser um exercício de autoconhecimento. Veja um guia prático para mergulhar nessa experiência:

  1. Conecte as letras com suas memórias: ao ouvir canções que falam do passado, permita-se lembrar de momentos marcantes da sua vida, revisitando suas próprias histórias.

  2. Observe as metáforas sobre o corpo: preste atenção em como o artista descreve as marcas físicas do tempo, como rugas ou cabelos brancos. Use essas imagens como um convite para aceitar e celebrar as transformações naturais do seu corpo.

  3. Analise as mudanças nas relações: muitas letras abordam amores que se transformam ou terminam. Reflita sobre como seus relacionamentos evoluíram ao longo dos anos e o que você aprendeu com cada um deles.

  4. Identifique a serenidade na aceitação: em suas obras mais maduras, há uma aceitação serena do ciclo da vida. Procure por essa calma nas melodias e letras e veja como ela pode inspirar uma visão mais tranquila sobre o seu próprio futuro.

  5. Crie uma playlist pessoal do tempo: selecione as canções que mais dialogam com sua fase atual. Ouvi-las em sequência pode ajudar a organizar sentimentos e a perceber que as inquietações e alegrias do envelhecer são universais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

chico-buarque envelhecer mpb nacional

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay