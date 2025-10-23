Mineira Maria do Carmo Ferreira disputa o Prêmio Oceanos

O prêmio Oceanos, que elege o melhor da poesia e prosa escrita em países lusófonos, anunciou nesta quinta (23/10) os finalistas da edição de 2025, com autores de quatro nacionalidades diferentes. Entre eles está a mineira Maria do Carmo Ferreira, com o livro “Coram populo – Poesia reunida (2)”, organizado por Fabrício Marques e Silvana Guimarães.

São cinco nomes indicados para cada um dos dois prêmios, e o resultado sai no dia 10 de dezembro.

Entre os destaques da prosa estão o moçambicano Mia Couto, com “A cegueira do rio”, o angolano José Eduardo Agualusa, autor de “Mestre dos batuques”, e a brasileira Silvana Tavano, que concorre com “Ressuscitar mamutes”, finalista do Prêmio São Paulo. Completam a lista os autores portugueses Rui Cardoso Martins e Teresa Veiga.

Já a categoria de poesia tem em sua maioria brasileiros, representados por Maria do Carmo Ferreira, Ana Maria Vasconcelos e Fabiano Calixto. Os outros poetas concorrendo são o moçambicano Francisco Guita Jr. e o português Ricardo Gil Soeiro.

Os 10 títulos foram selecionados entre 3.432 inscritos, número recorde para o prêmio. No ano passado, os prêmios foram para a brasileira Micheliny Verunschk, na categoria de prosa, e o português Nuno Júdice, na de poesia.

A avaliação dos finalistas está a cargo de um júri com representantes das quatro nacionalidades dos concorrentes.

Nascida em Cataguases, na Zona da Mata, Maria do Carmo Ferreira tem 85 anos e mora em Niterói (RJ). Ela é finalista também do Prêmio Jabuti, que será entregue na próxima segunda-feira (27/10). Formou-se na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, morou nos Estados Unidos e na Europa, além de São Paulo e Rio de Janeiro.



Carminha, como é conhecida, trabalhou por mais de 30 anos na Rádio MEC como criadora, tradutora, redatora, produtora e coordenadora de programas literários. Publicou poesia esparsamente, reunida agora pela Martelo Casa Editorial em trilogia com 213 poemas, que reúne os volumes “Cave Carmen”, “Coram populo” e “Quantum satis”.

FINALISTAS



Prosa



“A cegueira do rio”, do moçambicano Mia Couto. Editora Companhia das Letras

“As melhoras da morte”, do português Rui Cardoso Martins. Editora Tinta-da-China

“Mestre dos batuques”, do angolano José Eduardo Agualusa. Editora Tusquets

“Ressuscitar mamutes”, da brasileira Silvana Tavano. Editora Autêntica

“Vermelho delicado”, da portuguesa Teresa Veiga. Editora Tinta-da-China



Poesia



“As coisas do morto”, do moçambicano Francisco Guita Jr. Editora Gala-Gala

“Coram populo – Poesia reunida (2)”, da brasileira Maria do Carmo Ferreira. Editora Martelo

“Lições da miragem”, do português Ricardo Gil Soeiro. Editora Assírio & Alvim (Portugal)

“Longarinas”, da brasileira Ana Maria Vasconcelos. Editora 7Letras

“O Pito do Pango & Outros poemas”, do brasileiro Fabiano Calixto. Editora Corsário-Satã