Bruce Willis: a carreira do ator em 5 filmes que marcaram Hollywood

O ator Bruce Willis, que recebeu diagnóstico de demência frontotemporal recentemente, é conhecido por ser um dos artistas mais carismáticos de Hollywood. Sua carreira deixou uma marca inesquecível nas telas, explorando diversos gêneros cinematográficos.

A trajetória de Willis é marcada por personagens que se tornaram ícones da cultura pop e por sua habilidade de entregar performances marcantes. Para celebrar seu impacto, a reportagem relembra cinco filmes essenciais que definiram sua carreira e conquistaram diferentes gerações de fãs.

'Duro de matar' (1988)

O filme que redefiniu o gênero de ação levou o ator ao estrelato global. Como policial John McClane, ele criou um novo tipo de herói: um homem comum, irônico e vulnerável, preso em uma situação extraordinária. A atuação transformou o longa em um clássico atemporal de ação.

Bruce Willis em "Duro de Matar" Divulgação

'Pulp fiction: tempo de violência' (1994)

A participação no filme de Quentin Tarantino revitalizou sua carreira e mostrou sua versatilidade dramática. No papel do boxeador Butch Coolidge, Willis entregou uma performance complexa, que surpreendeu os telespectadores. O filme se tornou um marco do cinema independente e provou que ele era mais do que apenas um herói de ação.

Bruce Willis em "Pulp Fiction" Reprodução

'O sexto sentido' (1999)

Nesse suspense psicológico, Willis apresentou uma de suas atuações mais emocionantes. Como o psicólogo infantil Malcolm Crowe, conduziu a trama com uma melancolia fundamental para o impacto do filme. O sucesso de bilheteria e a reviravolta final, que se tornou uma das mais famosas da história do cinema, consagraram o nome do artista.

Bruce Willis em "Sexto Sentido" Reprodução

'Corpo fechado' (2000)

Em sua segunda colaboração com o diretor M. Night Shyamalan, o ator explorou um universo sombrio, antes pouco aprofundado. Interpretando David Dunn, o único sobrevivente de um desastre de trem que descobre ter habilidades sobre-humanas, Willis entregou uma atuação que conquistou status de cult.

Bruce Willis em "Corpo Fechado" Reprodução

'Armageddon' (1998)

O filme de 1998 mostra Willis no auge de seu poder como estrela de cinema. No papel de Harry Stamper, um perfurador de petróleo enviado ao espaço para destruir um asteroide, ele personificou o herói americano disposto ao sacrifício final. A produção foi um sucesso mundial e consolidou sua imagem como um dos nomes mais rentáveis de Hollywood.

Bruce Willis em "Armageddon" Reprodução

