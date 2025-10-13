Gab Ferreira desfia seu ‘Carrossel’ em 11 faixas 

Gab Ferreira já foi atração de abertura no Lollapalooza 2023, lançou álbuns em 2018 e 2022 e fez participação em outros discos brasileiros, como Deekapz FM, o mais recente do duo de DJs. É no recém-lançado álbum “Carrossel”, no entanto, que a catarinense acredita ter depositado seu “lugar natural de transição constante”.

Em seu primeiro disco majoritariamente em português, Gab lança uma viagem de 11 faixas que, repleta de pontas iniciadas, termina com “Começos”. É preciso altura e volume para mergulhar nessa jornada.

“Law of nature” abre o álbum e dá o tom que parece flertar com uma sonoridade nórdica, mas logo constrói um primeiro passo que mescla a psicodelia dos anos 1970 com sintetizadores e camadas reverberadas próprias do ambiente etéreo e espiritual da obra.



É a partir dessa atmosfera que o “Carrossel” passa a funcionar. Da reconexão com o trivial proposta de início, as faixas que seguem propõem uma libertação da nostalgia atracada no passado. “O que me interessa é sempre entrar no próximo processo com um olhar renovado, quase infantil”, diz Gab, ao contar que “queria escrever um disco por uma lente um pouco mais otimista, desapegada e leve”.



A narrativa ultrapassa a leveza sem profundidade e não se prende a um otimismo vazio. Gab versa sobre medos e angústias na “Ponta da língua”, retrabalha momentos íntimos da separação em “Meia luz” e busca evolução e maturidade emocional em seus caminhos internos na faixa “Quando eu olho”.



Referências



“Esse foi o primeiro trabalho que eu senti que saiu de mim, é realmente uma representação do meu momento”, ela conta, ao citar “Ray of light”, de Madonna, e “Dots and loops”, do grupo Stereolab, como suas grandes referências. A levada com referências da nova MPB e a pegada de um indie pop dançante dão as pistas nesse sentido.



Não só em cima de reflexões constantes toca o disco. Gab experimenta sonoridades mais contemporâneas e envolventes com “Mundo gira”, e ainda reafirma suas nuances de alegria e recomeço com “Acordar”. As atmosferas se alternam sem deixar cair o ar de contemplação e transcendência. “Eu gosto dessa ideia meio xamânica da música, de entrar e ficar lá dentro, experienciando do começo ao fim.”



O trabalho é lançado no Brasil pelo selo Balaclava Records, e nos Estados Unidos em parceria com o DVLPMNT. Leonardo Tows, João Viegas e Gael Sonkin assinam a produção musical e composição das faixas, junto com Gab. “Meu maior desejo é que as pessoas escutem e se sintam vistas”, diz ela.



“Começos” encerra o disco aos modos em que as 10 faixas anteriores o arquitetaram. “No fim de cada processo já existe algo novo se criando, a vida é isso”, afirma Gab. É preciso altura e volume para ouvir “Carrossel” e enxergar uma terceira dimensão que parece rumar para cima. “Você só precisa ter calma para entender em que ponto da roda você está.” (Gabriel Barnabé/Folhapress)