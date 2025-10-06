Assine
Música erudita

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresenta concerto "Paixões extremas"

As apresentações acontecem amanhã (7/10) e quarta-feira (8/10), no Palácio das Artes, com participação da soprano Carolina Faria

Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
06/10/2025 04:00

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob a regência de Ligia Amadio, interpreta as canções de Mahler
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob a regência de Ligia Amadio, interpreta as canções de Mahler crédito: Paulo Lacerda/Divulgacao

“Este sou eu”, disse certa vez o compositor Gustav Mahler (1860-1911) se referindo ao poema "Ich bin der Welt abhanden gekommen" (Eu me perdi para o mundo, em tradução livre), de Friedrich Rückert (1788-1866). No início do século 20, se recuperando de uma hemorragia que quase o levou à morte, Mahler se refugiou em uma cabana no interior da Áustria. A reclusão foi produtiva, e deste período (1901-1902) resultou o conjunto que compõe a chamada “Rückert-Lieder”.


As cinco Lieder (canções eruditas) estão no repertório do concerto “Paixões extremas”, que a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob a regência de Ligia Amadio, executa amanhã (7/10) e quarta-feira (8/10), no Palácio das Artes. Para interpretar Mahler, a solista convidada é a soprano Carolina Faria.

O programa conta ainda com a “Abertura Coriolano” (1807), de Beethoven, criada para a tragédia homônima de Heinrich Joseph von Collin, e com a Sinfonia nº 6 em si menor – “Patética” (1893), última obra sinfônica de Tchaikovsky.


“As canções de Mahler (todas criadas com poemas de Friedrich Rückert) são muito delicadas, falam de paz e calma, algo que as pessoas estão precisando muito. Falam bastante da experiência mais íntima de viver. É uma música para mitigar a dor e, quem sabe, desarmar os corações”, comenta Carolina.

Nascida no Rio de Janeiro e radicada em Belém, a soprano tem uma relação próxima com a Fundação Clóvis Salgado. Vem atuando em produções da casa há uma década. “Cantei a ‘Pequena missa solene’, de Rossini, em 2014, e o amor começou ali. As vozes de Minas Gerais são muito especiais mesmo, não é só Milton Nascimento e Maria Lúcia Godoy”, continua ela, que vem realizando oficinas e cursos com cantores líricos mineiro. “A minha relação se tornou pessoal”, acrescenta.


“Trabalhar com Ligia Amadio é também um prazer”, continua Carolina. “Eu nasci em São Gonçalo e me criei em Niterói. Quando era menina, ela era maestro da Orquestra Sinfônica Nacional (da Universidade Federal Fluminense). Eu ia aos concertos de domingo e ficava encantada com a regente. Ela, inclusive, regeu meu primeiro concerto fora da universidade (com a própria OSN), é de um nível muito alto”, completa a soprano.

Além de concertos com a OSMG, Carolina ainda participou do projeto “Ópera! O podcast da música lírica” (2021), iniciativa da revista “Concerto” em parceria com a FCS. Foi a narradora dos cinco episódios.


“CONCERTOS DA LIBERDADE – PAIXÕES EXTREMAS”
Com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob a regência de Ligia Amadio. Terça-feira (7/10), às 12h e quarta-feira (8/10), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Gratuito na terça-feira e R$ 30 e R$ 15 (meia) na quarta-queira. À venda na bilheteria e no Eventim.

