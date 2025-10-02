Assine
ARTES CÊNICAS

Atriz Zahy Tentehar apresenta o solo ‘Azira’i’ neste fim de semana em BH

No espetáculo, artista nascida na reserva indígena de Cana Brava usa canções para revisitar as lembranças de sua infância e da relação com a mãe, que foi pajé

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
02/10/2025 04:00

A atriz Zahy Tentehar caminha no centro do palco, iluminado em tons de amarelo
Zahy Tentehar fará três sessões de "Azira’i", espetáculo que leva o nome de sua mãe, no Sesc Palladium crédito: Daniel Barboza/divulgação

Nascida no Maranhão e criada na reserva indígena de Cana Brava, Zahy Tentehar se mudou para o Rio de Janeiro aos 19 anos, em busca de novas oportunidades. Foi morar em uma ocupação no Museu Nacional dos Povos Indígenas e, a partir dali, começou a se aproximar do universo artístico – um caminho que, até então, não fazia parte de seus planos. “Nunca sonhei em ser atriz”, conta.

Leia Mais


A primeira grande virada veio em 2019, quando foi convidada para integrar o elenco da adaptação de “Macunaíma” dirigida por Bia Lessa. Logo depois, Zahy mergulhou em um projeto mais íntimo, um solo musical autobiográfico que homenageia sua mãe, Azira’i, falecida em 2021. O espetáculo leva o nome dela e parte da relação complexa entre mãe e filha.


A dramaturgia foi construída por Zahy em parceria com o diretor Duda Rios, com quem já havia contracenado na releitura do clássico de Mário de Andrade. No início, a proposta era narrar a trajetória da atriz, mas, já na sala de ensaio, ficou claro que sua história estava profundamente entrelaçada à de sua mãe. “É uma história de amor por ela. Mamãe foi pioneira”, afirma Zahy.


Mulher pajé

Azira’i foi a primeira mulher a assumir o posto de pajé, alcançando o mais alto nível de domínio espiritual da aldeia, e teve destaque também como cantora. “Na tradição, as mulheres formam o coro e os homens puxam o canto. Mas minha mãe também puxava os cantos. Na ópera tradicional, ela seria considerada uma solista”, explica.


O solo reúne cantos de lamento, ensinados por Azira’i, e composições originais criadas especialmente para a montagem. Em cena, Zahy alterna o português com o Ze’eng eté, sua língua de origem. O espetáculo retorna a Belo Horizonte neste fim de semana com três apresentações no Sesc Palladium, na sexta-feira (3/10) e no sábado.


Apesar de tratar de uma história pessoal, Zahy Tentehar considera que os temas abordados na montagem são universais. “Todo mundo tem uma relação intensa com a mãe, seja de forma positiva, seja negativa. Então, em qualquer lugar do mundo que a gente vá, ele toca as pessoas.”


Estreado em 2023, o espetáculo rendeu à artista o Prêmio Shell de Melhor Atriz. Foi a primeira vez que uma atriz indígena recebeu a honraria. Também já passou pelo Festival de Avignon, na França, onde teve boa recepção. “São muitos os temas presentes no espetáculo. É uma história que fala da relação de mãe e filha, mas também discute o aculturamento dos povos indígenas, maternidade e patriarcado”, afirma.


Segundo a atriz, o texto busca romper com visões eurocêntricas sobre os povos originários. “As pessoas partem do pressuposto de que os povos indígenas vivem apenas em harmonia com a natureza, que são os guardiões da floresta ou um povo que não evoluiu, que não tem um refinamento sobre suas criações”, diz.


“Somos um povo que sofreu o aculturamento, que sobreviveu e se adaptou à cidade e, ainda assim, conseguiu manter tradições milenares. Mesmo diante do apagamento, do genocídio, do extermínio, da escravização e da exposição dos povos indígenas, mais de 200 línguas seguem vivas no nosso país”, ressalta.


“AZIRA’I”
Solo de Zahy Tentehar. Nesta sexta (3/9), às 20h, e sábado, às 16h30 e às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 - Centro). Ingressos para a Plateia 1: R$ 80; Plateia 2: R$ 70 e Plateia 3: R$ 50 (inteira), à venda na bilheteria do teatro e no Sympla .

Tópicos relacionados:

bh cultura em-cartaz minas-gerais peca teatro

