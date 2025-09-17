'A cerveja explica! Uma terapia de botequim' faz justiça às mulheres

Em um mundo tomado pelo patriarcado, os homens ocupam posições de poder em diversos contextos, profissões e dinâmicas familiares. Eles recebem créditos quanto a invenções e tradições que, nem sempre, foram inventadas por homens. No caso da cerveja, a realidade não é diferente. A tão popular bebida quase sempre é associada ao universo masculino. Porém, as mulheres são pioneiras na produção da cerveja.



É o que conta a nova websérie da mestre cervejeira e sommelier Cilene Saorin, em parceria com a diretora e roteirista Bruna Lessa, batizada de “A cerveja explica! Uma terapia de botequim”, que estreia nesta quarta-feira (17/10). Em 10 episódios, que serão lançados semanalmente no site oficial do projeto e no YouTube, Saorin percorre 10 cidades do estado de São Paulo ao lado da atriz Laíza Dantas, desbravando histórias cervejeiras e femininas.



O primeiro episódio se apresenta como uma celebração à história da cerveja e às mulheres, diretamente conectadas. Segundo Saorin, a cerveja era parte essencial da dieta na era medieval. Sendo assim, as mulheres, responsáveis por cuidar e alimentar a todos, produziam a bebida e eram chamadas de “Ale wives”.



Humor reflexivo

Em uma realidade em que quase todas sabiam o processo de produção da bebida, algumas começaram a vender para vizinhos e viajantes, originando as tabernas e os primeiros pubs. Os homens, incomodados com a independência financeira das mulheres, decidiram assumir os poderes, com o apoio da Igreja Católica.



As falas de Cilene Saorin, como especialista, acrescentam clareza às explicações apresentadas no episódio. O humor de Laíza Dantas, entusiasta da cerveja, soma humor e leveza a websérie, tornando as cenas dinâmicas e divertidas, com uma ajudinha dos efeitos sonoros e visuais.



O episódio é uma crítica ao pensamento misógino enraizado na sociedade e revisita a relação das mulheres com a cerveja. Para Saorin, trazer esse debate à tona é uma forma de resgatar a história e questionar as estruturas que afastaram as mulheres de espaços de protagonismo. “Buscamos discutir isso de maneira muito lúcida para retomar nossos espaços em qualquer lugar em que a gente queira atuar profissionalmente e no âmbito pessoal.”



Com o município de Várzea Paulista como cenário no primeiro episódio, o futebol e a cerveja são citados como símbolos de resistência e apagamento feminino. Luiza Tolosa, proprietária de cervejaria, Gabriela Preto e Marta Preto, proprietárias de bar, e Gerlândia de Oliveira, treinadora de futebol, têm suas histórias celebradas em “A cerveja explica!”.



No quadro “Tradução em forma líquida”, a treinadora conta parte de sua vida e trajetória com o futebol. Dessa forma, ao conhecer um pouco sobre Gerlândia, Cilene se propõe a indicar uma cerveja que combinasse com a convidada, além de um petisco para harmonizar com a bebida. O quadro surgiu em meio a brincadeiras de Bruna Lessa e Cilene Saorin, em que a sommelier “lia” os amigos e os “traduzia” por meio de alguma cerveja.



O formato une gastronomia, história e informação, além do frescor da experimentação. Cilene destaca que sua própria trajetória foi atravessada por resistências e conquistas. “Eu fui bastante insistente e, aos 24 anos, me formei na Espanha, no mestrado em ciência e tecnologia cervejeira. Na época, não se pensava em uma mulher ocupando esse espaço”, explica.



Mais do que uma celebração à bebida, “A cerveja explica! Uma terapia de botequim” propõe uma reflexão quanto à relação da sociedade com a cerveja e sobre a posição das mulheres no patriarcado, em que, mesmo com todo o apagamento histórico, elas continuam sendo protagonistas.



“A CERVEJA EXPLICA! UMA TERAPIA DE BOTEQUIM.”

Com direção de Bruna Lessa e apresentação de Cilene Saorin e Laíza Dantas, websérie estreia nesta quarta-feira (17/9), às 20h30, no site oficial do projeto e no canal do YouTube.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

