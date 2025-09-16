Assine
Pianista Hercules Gomes apresenta recital em série de concertos

Instrumentista sobe ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nesta terça (16/9). Artista se destaca por seu virtuosismo e suingue

16/09/2025 04:00

Pianista Hercules está sentado ao lado de um piano que está com a tampa aberta. Ele está sorrindo para a foto e veste uma blazer bege por cima de uma camisa preta. ela usa uma calça preta e está com as mãos juntas.
Pianista Hercules Gomes vai interpretar, entre outras, composições do seu último CD, "Sarau Tupynambá", no concerto de hoje crédito: MTC/DIVULGAÇÃO

Considerado um dos mais representativos pianistas brasileiros da atualidade, Hercules Gomes se apresenta nesta terça-feira (16/9), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

O recital integra a série Concertos Minas Tênis Clube, que está na 13ª edição e tem o objetivo de democratizar a música clássica. Hercules já se apresentou em importantes festivais no Brasil e no exterior. Foi vencedor do 11º Prêmio Nabor Pires de Camargo e do I Prêmio MIMO Instrumental.

Como solista atuou, entre outras, com as orquestras OSUSP, Jerusalém Symphony Orchestra e Orquestra Filarmônica de Montevideo. “Sarau Tupynambá” (2022) é seu último CD lançado – “Pianismo” (2013), “No tempo da Chiquinha” (2018) e “Tia Amélia para Sempre” (2020) são os outros três.

Neste ano, fez sua estreia na Europa com o projeto Solo em Bremen, realizado na Alemanha. Seu virtuosismo e suingue têm inspirado pianistas do mundo todo a executarem obras brasileiras.

Os ingressos para o concerto estão sendo vendidos a R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria local ou pelo Sympla.

As próximas apresentações da série serão com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga (30/9) e com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (21/10). Informações: @mtccultura ( Instagram).

concerto ingressos minas-tenis-clube programacao recital teatro-do-centro-cultural-unimed-bh-minas

