LITERATURA

Obra de Murilo Mendes é tema do Letra em Cena

Projeto recebe nesta terça (16/9) o professor da USP Murilo Marcondes Moura para analisar a trajetória literária de um dos mais importantes poetas do modernismo

16/09/2025 04:00

De perfil e usando chapéu, Murilo Mendes sorri
Nascido em 1901, em Juiz de Fora, Murilo Mendes morreu há 50 anos. Os poetas Ana Martins Marques, Mário Alex Rosa, Rafael Belúzio e Simone Andrade Neves lerão textos do autor hoje crédito: acervo EM

O momento é oportuno para revisitar a obra e a trajetória do poeta mineiro Murilo Mendes (1901-1975). Em agosto, completaram-se 50 anos de sua morte e, na semana passada, a Companhia das Letras lançou um volume com sua poesia completa, em mais de 1.700 páginas.

A vida e a produção literária do autor nascido em Juiz de Fora serão tema do projeto Letra em Cena, nesta terça-feira (16/9), na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas. A conversa será conduzida pelo professor de Literatura Brasileira da USP Murilo Marcondes de Moura, organizador do livro recém-lançado, ao lado de Augusto Massi e Júlio Castañon Guimarães.


Em sua apresentação, o professor pretende traçar um panorama da trajetória literária de Mendes. “Isso permite que o leitor veja também, de alguma maneira, o percurso da poesia brasileira como um todo”, aponta. Ao lado dessa discussão mais ampla, ele também irá comentar alguns poemas do autor.


“Ele é da geração do Drummond e da Cecília Meireles, mas tem muitas coisas que são típicas dele. Os modos de compor, os procedimentos. Do ponto de vista estético, o texto dele é de grande importância", diz Murilo Marcondes.


Modernismo

Embora seja associado ao modernismo brasileiro, Mendes também apresenta características próprias, sendo o uso da imagem uma das mais marcantes. “Ele é um poeta imagético e com uma concepção de poesia muito ampla. Achava que a poesia era algo decisivo para o conhecimento e para a compreensão do mundo e de si mesmo. Por isso é uma poesia pictórica, muito trabalhada na dimensão visual”, explica o professor.


A programação terá ainda a leitura de poemas de Murilo Mendes feita por autores mineiros. “São poetas importantes e é relevante que Murilo seja abordado por poetas atuantes agora”, observa Marcondes de Moura. Participam da homenagem Ana Martins Marques, Mário Alex Rosa, Rafael Belúzio e Simone Andrade Neves. Todos lerão textos de sua própria escolha.


Figura central na vida artística brasileira, Mendes atuou não apenas como poeta, mas também como crítico de arte, colecionador e organizador de exposições. “Ele se valeu de muitos diálogos com a arte, era um grande conhecedor de pintura e muito da poesia dele traz características desse diálogo com as artes visuais”, pontua o pesquisador.


Outra peculiaridade de Mendes é sua dimensão religiosa. Poeta de vanguarda, livre e experimental, ele também era católico – uma combinação que pode soar contraditória. “Essa é uma das estranhezas do Murilo. Ele era um poeta muito peculiar e, entre tantas singularidades, está a de unir a vanguarda à religiosidade. Mas essa dimensão nunca o retirou da estética”, aponta Marcondes de Moura.


O professor também chama a atenção para a necessidade de ampliar o alcance da obra do autor. “A poesia, entre as artes da palavra, é sempre a menos lida. No geral, as pessoas leem muito mais conto, crônica ou romance. No caso da poesia, o público já é menor, e acho que Murilo talvez tenha ainda menos leitores do que outros poetas igualmente famosos e importantes do século 20”, avalia.


Com o lançamento do livro e a realização do evento, Murilo Marcondes de Moura espera não apenas reafirmar a importância de Murilo Mendes no cenário da literatura, mas também conquistar novos públicos para sua obra.


LETRA EM CENA MURILO MENDES
Nesta terça-feira (16/9), às 19h, na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes). Entrada franca, com retirada de ingressos pelo Sympla.

