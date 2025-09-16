Festival de Cinema Coreano estreia em BH e tem filme sobre criptomoedas

Nesta semana, Belo Horizonte recebe a exibição gratuita de 19 filmes sul-coreanos, entre curtas e longas-metragens, incluindo lançamentos de 2022 a 2025. O Festival de Cinema Coreano (KOFF) está na terceira edição e passa pela capital mineira pela primeira vez neste ano, com programação de hoje (16/9) a domingo (21/9), no Sesc Palladium.



Além de BH, o festival será realizado em mais seis cidades: São Paulo, Piracicaba, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba. No total, as mostras exibem mais de 80 filmes, em curadoria feita por Rubens Rewald, Josmar Reyes e Márcia Kling.



A intenção do recorte é destacar a diversidade e a modernidade do cinema sul-coreano, segundo explica Rubens Rewald, diretor e roteirista formado em cinema pela USP. “Hoje, o cinema coreano abriga filmes de comédia, ação, dramas românticos, dramas de cunho social, além dos filmes de alto e baixo orçamento. Ou seja, uma produção riquíssima e versátil”, comenta Rubens.

No quesito modernidade, o curador destaca a capacidade do cinema sul-coreano de se adaptar e transformar tendências mundiais. “A Coreia do Sul tem essa capacidade incrível de assimilar o que está ocorrendo de mais interessante na produção cultural contemporânea e modificar isso para uma coisa propriamente coreana. Com sua linguagem própria, com suas características próprias e com as suas próprias idiossincrasias”, afirma.



Relações afetivas

Entre os filmes com sessão nesta semana estão “Lost” (2025), de Kang Dong-in, “Dream palace” (2022), de Sungmoon Ka, e “Love in the big city” (2024), de Eon-hee Lee.



O filme de Lee é baseado no livro homônimo de Sang Young Park e será exibido na sexta (19/9), às 19h. Na trama, Jae-hee (Kim Go-eun) é uma mulher ousada e direta que descobre, sem querer, o segredo de Heung-soo (Noh Sang-hyun), um jovem que esconde ser gay. Os dois formam uma amizade improvável e tentam superar juntos os desafios e preconceitos da vida.

“Este filme fala de relações afetivas contemporâneas em grandes centros urbanos. O que é interessante é que ele aborda essa amizade entre uma garota que tem uma experiência afetiva e sexual forte, havendo um preconceito contra ela, e um rapaz gay, abordando um tema que ainda é tabu nos rígidos códigos morais coreanos”, afirma Rubens.



Outro filme que o curador destaca é “Crypto man”, dirigido por Harry Hynu e exibido no domingo, às 18h. O longa estreou em janeiro deste ano, dois meses após a morte de Song Jae-rim, o intérprete do protagonista, em novembro de 2024, aos 39 anos.

Inspirada em caso real, a história acompanha Do-hyun Yang (Jae-rim), um homem que trapaceia em vários âmbitos da vida até que inicia um negócio suspeito de criptomoedas. “O filme trata do enriquecimento um pouco ilícito, a partir dessa loucura do desejo de todo mundo se tornar rico e apostar em qualquer estratégia para isso, mesmo não sabendo direito no que estão investindo”, comenta Rubens.



A programação do festival é alterada entre as cidades e a curadoria é realizada a partir de características históricas e culturais das sedes do evento. Em BH, o recorte determinou a escolha de filmes reflexivos e de maior relação com o mundo contemporâneo



PROGRAMAÇÃO

HOJE (16/9)

19h: “The killing recipe” (18 min), de Jo Young-in

“Lost” (104 min), de Kang Dong-in

QUARTA (17/9)

19h: “Mom and me” (15 min), de Choi Jangwong

“Dream palace” (112 min), de Sungmoon Ka

QUINTA (18/9)

19h: “Okshushu” (26 min), de Kim Bomin

“Summer's camera” (83 min), de Divine Sung

SEXTA (19/9)

16h: “Night fishing” (13 min), de Byoung-gon Moon

“Saja” (11 min), de Lee Yeunseo

“Boy in the pool” (88 min), de Ryu Yeon-su

19h: “The third direction” (16 min), de Lee Seo-hyun

“Love in the big city” (118min), de Lee Eon-hee

SÁBADO (20/9)

14h: “Solace” (9 min), de Kim Kyung-Rok

“Secret: Untold melody” (103 min), de Seo Yoo-min

19h: “Floating” (12 min), de Kim Jisun, Lee Yerin, Han Serim

“The beetle project” (100 min), de Jin Kwang-kyo

DOMINGO (21/9)

15h: “My winter” (7 min), de Choi Suji

“You are the apple of my eye” (101 min), de Cho Young-Myoun

18h: “Tangled” (22 min), de Jung Su-jin

“Crypto man” (101 min), de Harry Hyun



FESTIVAL DE CINEMA COREANO (KOFF)

Desta terça (16/9) a domingo (21/9), no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na bilheteria local a partir de meia hora antes de cada sessão. Programação completa no Instagram @koffko_.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro