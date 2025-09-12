‘Por trás do prato’ promove casamento gastronômico do Brasil com a França
Série documental mostra as semelhanças entre a culinária dos dois países, destacando ingredientes de distintas regiões e modos de preparo
As cozinhas do Brasil e da França se encontram em “Por trás do prato”, série documental que está sendo exibida às sextas no GNT.
Em cada um dos oito episódios, a chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano constrói paralelos entre pratos típicos dos dois países, como a feijoada e o cassoulet (cozido de feijão-branco e carnes), o crepe e a tapioca, a moqueca e a bouillabaisse (caldo à base de peixes e frutos do mar), o pão de queijo e o gougère (versão francesa que leva emmenthal), os doces em compota e as frutas confitadas.
Esses paralelos, conta, surgiram na sua própria cozinha depois que se mudou para a capital francesa, em 2018. “Eu queria reproduzir receitas brasileiras.” Sem queijo da serra da Canastra, ela encontrou no francês comté um substituto. Aos poucos, percebeu as similaridades e conexões entre receitas tradicionais dos dois países.
Depois de estudar as bases da culinária francesa em escolas tradicionais do país, partiu em uma expedição que durou quatro meses e passou por diversos cantos da França. A ideia era visitar lugares e pessoas que são referências nos pratos selecionados – e nos ingredientes utilizados neles.
Estrelas Michelin
No caminho, visitou restaurantes com três estrelas Michelin, como o La Vague d'Or, em Saint-Tropez, e também negócios familiares, caso da produção de azeite do Moulin Castelas, em Baux-de-Provence. "Esse é o trabalho que eu faço há 25 anos", diz Trajano, relembrando a pesquisa realizada em seu instituto, o Brasil A Gosto.
Este trabalho, inclusive, direcionou seu caminho na expedição brasileira. Feita durante seis meses, percorreu as cinco regiões do país em diálogo com chefs como Tereza Paim, do restaurante soteropolitano Casa de Tereza, e Janaina Torres, do paulistano Bar da Dona Onça.
Nos campos brasileiros, Trajano conversou com produtores de queijo, café e pimenta. Ao final das viagens, a pesquisadora acumulou mais de 600 horas de material gravado em vídeo, que foi trabalhado em oito episódios pela diretora Joana Mendes da Costa. Em duplas, as receitas são colocadas lado a lado.
Tradição de preparo
Trajano mostra a produção de ingredientes essenciais aos pratos apresentados, assim como a tradição de preparo. Para ela, o resultado é uma produção que trata a comida como patrimônio e aproxima ingredientes, histórias e personagens do Brasil e da França. "A gente tem muito do que se orgulhar no nosso país, é pelo que eu luto desde sempre. Nesse documentário fica claro o equilíbrio das histórias", afirma.
De início, a filha da empresária Luiza Helena Trajano mudou-se de São Paulo a Paris para que seus dois filhos, franco-brasileiros, tivessem contato com a cultura francesa. Hoje, ela diz que enxerga outro motivo para a mudança.
Em sua empresa Madame Brésil, Trajano faz uma curadoria de produtos provenientes da agricultura familiar no Brasil, itens que importa e distribui por países da Europa. Visto que a França é referência para muitos quando o assunto é gastronomia, dar visibilidade aos ingredientes e preparos brasileiros no país é uma maneira de abrir espaço para a cozinha do Brasil. “Uma vez que a França abraça o Brasil, o mundo abraça”, diz. (Barbara Giovani)
“POR TRÁS DO PRATO”
• A série, com oito episódios, vai ao ar às sextas, às 22h15, no GNT. Após a exibição na TV, os episódios ficam disponíveis no Globoplay.