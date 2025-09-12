Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

‘Por trás do prato’ promove casamento gastronômico do Brasil com a França

Série documental mostra as semelhanças entre a culinária dos dois países, destacando ingredientes de distintas regiões e modos de preparo

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
12/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano
Os episódios são apresentados pela chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano, que se mudou para Paris em 2018 crédito: Brasil a gosto/ Divulgação

As cozinhas do Brasil e da França se encontram em “Por trás do prato”, série documental que está sendo exibida às sextas no GNT.

Leia Mais

Em cada um dos oito episódios, a chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano constrói paralelos entre pratos típicos dos dois países, como a feijoada e o cassoulet (cozido de feijão-branco e carnes), o crepe e a tapioca, a moqueca e a bouillabaisse (caldo à base de peixes e frutos do mar), o pão de queijo e o gougère (versão francesa que leva emmenthal), os doces em compota e as frutas confitadas.


Esses paralelos, conta, surgiram na sua própria cozinha depois que se mudou para a capital francesa, em 2018. “Eu queria reproduzir receitas brasileiras.” Sem queijo da serra da Canastra, ela encontrou no francês comté um substituto. Aos poucos, percebeu as similaridades e conexões entre receitas tradicionais dos dois países.


Depois de estudar as bases da culinária francesa em escolas tradicionais do país, partiu em uma expedição que durou quatro meses e passou por diversos cantos da França. A ideia era visitar lugares e pessoas que são referências nos pratos selecionados – e nos ingredientes utilizados neles.


Estrelas Michelin

No caminho, visitou restaurantes com três estrelas Michelin, como o La Vague d'Or, em Saint-Tropez, e também negócios familiares, caso da produção de azeite do Moulin Castelas, em Baux-de-Provence. "Esse é o trabalho que eu faço há 25 anos", diz Trajano, relembrando a pesquisa realizada em seu instituto, o Brasil A Gosto.


Este trabalho, inclusive, direcionou seu caminho na expedição brasileira. Feita durante seis meses, percorreu as cinco regiões do país em diálogo com chefs como Tereza Paim, do restaurante soteropolitano Casa de Tereza, e Janaina Torres, do paulistano Bar da Dona Onça.


Nos campos brasileiros, Trajano conversou com produtores de queijo, café e pimenta. Ao final das viagens, a pesquisadora acumulou mais de 600 horas de material gravado em vídeo, que foi trabalhado em oito episódios pela diretora Joana Mendes da Costa. Em duplas, as receitas são colocadas lado a lado.


Tradição de preparo

Trajano mostra a produção de ingredientes essenciais aos pratos apresentados, assim como a tradição de preparo. Para ela, o resultado é uma produção que trata a comida como patrimônio e aproxima ingredientes, histórias e personagens do Brasil e da França. "A gente tem muito do que se orgulhar no nosso país, é pelo que eu luto desde sempre. Nesse documentário fica claro o equilíbrio das histórias", afirma.


De início, a filha da empresária Luiza Helena Trajano mudou-se de São Paulo a Paris para que seus dois filhos, franco-brasileiros, tivessem contato com a cultura francesa. Hoje, ela diz que enxerga outro motivo para a mudança.


Em sua empresa Madame Brésil, Trajano faz uma curadoria de produtos provenientes da agricultura familiar no Brasil, itens que importa e distribui por países da Europa. Visto que a França é referência para muitos quando o assunto é gastronomia, dar visibilidade aos ingredientes e preparos brasileiros no país é uma maneira de abrir espaço para a cozinha do Brasil. “Uma vez que a França abraça o Brasil, o mundo abraça”, diz. (Barbara Giovani)


“POR TRÁS DO PRATO”
• A série, com oito episódios, vai ao ar às sextas, às 22h15, no GNT. Após a exibição na TV, os episódios ficam disponíveis no Globoplay.

Tópicos relacionados:

gastronomia serie streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay