Raul Gil apresenta melhora e alta hospitalar está próxima, diz filho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Raul Gil, aos 87 anos, apresenta melhoras no estado de saúde, após alguns dias internado em São Paulo. A boa notícia foi compartilhada na segunda-feira (8/9) pelo filho do apresentador, Raul Gil Jr., que usou as redes sociais para atualizar seguidores e garantir que a alta hospitalar está se aproximando.

"Cada dia melhor", escreveu Raulzinho em publicação no Instagram, na qual aparece chegando ao Hospital Moriah, onde está o pai. No vídeo, ao entrar no quarto, ele é saudado com bom humor: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia".

Também no registro, aparece a cuidadora do apresentador dizendo que ele poderia receber alta em breve. “Sai amanhã!”, apostou.

O apresentador foi internado na última quarta-feira, após procurar atendimento no Hospital Albert Einstein, e foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação com diagnóstico de abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda, além de desidratação.

A diverticulite aguda é uma inflamação — e, às vezes, infecção — de pequenas bolsas (os divertículos) formadas na parede do intestino grosso, especialmente no cólon. Esse processo causa dor abdominal intensa, frequentemente no lado esquerdo do abdômen, e pode vir acompanhado de náuseas, febre e alterações nos hábitos intestinais, como diarreia ou prisão de ventre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento da doença, incluindo idade avançada (acima dos 40 anos), sedentarismo, obesidade, tabagismo e dieta low-fiber (rica em gorduras e com poucas fibras).

Relembre a trajetória de Raul Gil