INTERNADO EM SP

Raul Gil apresenta melhora e alta hospitalar está próxima, diz filho

Raul Gil Jr anuncia recuperação e tranquiliza fãs sobre o estado do pai, internado em São Paulo com quadro inflamatório

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/09/2025 10:03

Raul Gil está internado em hospital de São Paulo
Raul Gil está internado em hospital de São Paulo crédito: Instagram/Reprodução

Raul Gil, aos 87 anos, apresenta melhoras no estado de saúde, após alguns dias internado em São Paulo. A boa notícia foi compartilhada na segunda-feira (8/9) pelo filho do apresentador, Raul Gil Jr., que usou as redes sociais para atualizar seguidores e garantir que a alta hospitalar está se aproximando.

"Cada dia melhor", escreveu Raulzinho em publicação no Instagram, na qual aparece chegando ao Hospital Moriah, onde está o pai. No vídeo, ao entrar no quarto, ele é saudado com bom humor: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia". 

Também no registro, aparece a cuidadora do apresentador dizendo que ele poderia receber alta em breve.  “Sai amanhã!”, apostou.

O apresentador foi internado na última quarta-feira, após procurar atendimento no Hospital Albert Einstein, e foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação com diagnóstico de abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda, além de desidratação.

A diverticulite aguda é uma inflamação — e, às vezes, infecção — de pequenas bolsas (os divertículos) formadas na parede do intestino grosso, especialmente no cólon. Esse processo causa dor abdominal intensa, frequentemente no lado esquerdo do abdômen, e pode vir acompanhado de náuseas, febre e alterações nos hábitos intestinais, como diarreia ou prisão de ventre.

Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento da doença, incluindo idade avançada (acima dos 40 anos), sedentarismo, obesidade, tabagismo e dieta low-fiber (rica em gorduras e com poucas fibras).

Relembre a trajetória de Raul Gil

  • Antes da TV, Raul Gil começou sua carreira artística como cantor de boleros e apresentador de shows musicais em casas noturnas;
  • Em 1967, fez sua primeira aparição na TV Record, onde começou a ganhar visibilidade como apresentador;
  • Passou por diversas emissoras, como Excelsior, Tupi, Manchete, Band, Record e SBT, sempre levando ao ar programas de auditório com música, humor e revelação de talentos;
  • Ficou conhecido por criar e valorizar atrações como “Quem Sabe, Canta, Quem Não Sabe, Dança” e “Banquinho”, que revelaram inúmeros artistas para o grande público;
  • Raul foi responsável por lançar ou impulsionar carreiras de nomes como Yasmin Santos, Leandro & Leonardo, Ivete Sangalo, e até mesmo Maisa Silva, quando criança;
  • Sua mais longa permanência foi no SBT, onde comandou o Programa Raul Gil de 2010 a dezembro de 2024, encerrando um ciclo de 14 anos;
  • Tornou-se marca registrada com seu jeito carismático, humor simples e a frase célebre: “Vocês querem que eu vá embora?”;
  • Com mais de cinco décadas de carreira, Raul se consolidou como um dos apresentadores mais queridos e tradicionais da televisão brasileira;
  • Após deixar a TV aberta, passou a investir em conteúdos digitais ao lado do filho, Raul Gil Jr. 

