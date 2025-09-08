Banda Desastros estreia com o single "Desastres"

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Inspirados na astronomia, assustados com notícias do dia a dia, tragédias naturais e com a destruição ambiental, cinco músicos mineiros, reunidos no coletivo Desastros, acabam de lançar o single “Desastres”. Sara Não Tem Nome, Julia Baumfeld, Bernardo Bauer, Felipe D’Angelo e Pedro Hamdan formam o quinteto.

“Nós nos colocamos como pessoas estranhas, errantes, que falam de problemas, não querem ser exemplo na sociedade nem querem necessariamente vender um produto ou ser uma coisa publicitária. Não estamos nesse lugar do artista que se acha muito especial ou muito diferente das outras pessoas”, afirma Sara Não Tem Nome.

O single marca a estreia oficial da banda nas plataformas digitais. A faixa foi composta na virada de 2018 para 2019 pelos integrantes da Desastros e pelo artista visual Pedro Veneroso.

“Nossa ideia era fazer música em todos os encontros que a gente tivesse. Foram quatro encontros e saíram quatro músicas. Depois veio a ideia de fazer um EP com elas”, prossegue Sara.

O single destaca a identidade do quinteto, mesclando cavaquinho, lata de biscoito, sintetizadores, vocais e o gosto por experimentações sonoras.

“Assustados com várias notícias e sinais da natureza, buscamos tratar de algo muito destrutivo e assustador nesse lugar um pouco místico e esotérico no qual brincamos na música. Mas (fizemos isso) de uma forma que também tivesse humor. Buscamos timbres e sons não tão comuns, saindo um pouco do que já estávamos acostumados, da zona de conforto”, explica.

“Nos búzios dá pra ver/ o que vai ocorrer no país/ As cartas vão mostrar/ a treta que vai dar na nação”, diz o verso de “Desastres”.

A proposta do quinteto “é pegar esse lugar do astro e rir dele, zombar dele e problematizá-lo”, comenta Sara. “O que é um astro no momento de fim de mundo? Não apenas no sentido apocalíptico, mas de mundo visando à modernidade e ao que a nossa sociedade cria como ideal, como desejado”, indaga, para concluir: “É se sensibilizar com coisas que são belas, mas também estão no mistério, no desconhecido.”

Álbum em outubro

Com produção assinada pelos cinco integrantes, que se alternam nos instrumentos musicais, o lançamento do álbum está previsto para o dia 10 de outubro, reunindo 10 faixas que exploram “o universo cósmico e apocalíptico”. Gravado no Estúdio Cais, em Belo Horizonte, o disco foi mixado e masterizado por Felipe D’Angelo.

Desastros é um coletivo que transita entre a música e as artes visuais. A capa do single “Desastres” foi criada por Julia Baumfeld a partir de pesquisas em fitas VHS, expressando a proposta do grupo: cinco dados sobre a imagem do universo.

“DESASTRES”

Single da banda mineira Desastros. Disponível nas plataformas digitais e no YouTube.

