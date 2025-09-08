Filme ' A vida de Chuck', em cartaz em BH, vai do pieguismo ao esplendor
Diretor Mark Flanagan oscila entre acertos e o desperdício de boas ideias na adaptação do conto de Stephen King para as telas. Escritor aprovou
Em “A vida de Chuck”, novo longa de Mark Flanagan baseado em conto de Stephen King, a pergunta que todos fazem é: “Quem é Chuck?”. Enquanto o mundo está em colapso, mensagens de agradecimento a essa figura aparecem por todos os lados, em outdoors e na TV, sem que se saiba de quem se trata.
No meio do que parece ser o apocalipse, acompanhamos o professor Marty Anderson, interpretado por Chiwetel Ejiofor, e sua ex-esposa Felicia Gordon, papel de Karen Gillan, num processo de reconciliação em meio ao caos. Já que o mundo vai acabar, melhor ficar bem acompanhado.
Mas que mundo é esse? O mundo da ficção? O mundo segundo Charles Krantz, vulgo Chuck? É certo que se trata de um mundo deliciosamente imaginário que vemos ruindo nesse começo animador.
Com pouco mais de meia hora de filme, a surpresa: vemos um homem na cama de hospital, aparentemente perto da morte. Logo sabemos ser ele o tal de Chuck (Tom Hiddleston).
O filme parece então fazer uma relação entre as estrelas que desaparecem do céu e as vidas que se vão. Ou a vida que se vai. A vida de Chuck. O mundo de Chuck se apaga gradualmente: a falência dos órgãos, o coração parando de bater, o último bip do aparelho. E temos o fim desse mundo: silêncio e escuridão.
Acontece que o filme começa no terceiro ato. Veremos, então, o segundo e o primeiro ato, nessa ordem. E aí teremos as explicações. Serão bem-vindas? Muitas vezes é nessa etapa que as tramas se enfraquecem.
O segundo ato, contudo, traz mais coisas inesperadas, mostrando que o filme continuaria firme na trilha do imprevisível. Conhecemos Chuck ainda saudável, “sem saber que terá apenas nove meses de vida”, segundo a insistente narração. Uma bela e breve atuação de Tom Hiddleston.
Chuck é o agente do mercado financeiro que num belo dia começa a dançar no meio do cruzamento, na batida de uma baterista de rua. A moça que acaba de levar o fora do namorado o acompanha.
A cidade é claramente cenográfica. A cena toda parece recriar o musical que Marty via na TV no terceiro ato do filme. Nas ruas não há sujeira. Tudo é artifício e magia, como num filme da MGM dos anos 1950. Só faltou o leão.
Whitman e Dylan
Após esse segundo ato de fábrica dos sonhos, surge o primeiro ato, intitulado a partir do famoso verso do poema “Song of myself”, de Walt Whitman. O verso é “I contain multitudes”, também o nome de uma canção de Bob Dylan.
Melhor não falar desse primeiro ato sob o risco de desvendar muito do filme para o leitor. Basta dizer que nele reencontramos Mia Sara, atriz que interpretou a namorada de Matthew Broderick no sucesso juvenil de John Hughes, “Curtindo a vida adoidado”, de 1986. E que esse reencontro é o melhor que o ato nos oferece.
Aliás, é possível entender que o filme não se beneficia da ordem cronológica inversa, que é a mesma do conto original. A mensagem pode ficar mais forte no final, com o desfecho do ato um, e o desfecho do ato três poderia induzir os espectadores à depressão se encerrasse o filme.
O maior problema é que a mensagem do ato um tem algo de piegas, com as ligações que a trama explica e a explicação para o quarto misterioso. O final do ato três é mais forte, e poderia ser atenuado por tudo que viria antes. Do jeito que ficou, é quase uma mentira, como se dissesse que há um sentido para tudo de ruim que tem acontecido no mundo. Chega a ser acrítico.
Horror
Flanagan ganhou notoriedade com longas e séries que orbitam de algum modo o horror. As convenções do gênero, por vezes, são dribladas com algum talento, criando um filme que tem tudo de horror, mas não é horror, nem pós-horror, ou coisa que o valha. Ou é horror, mas de um jeito estranho, enviesado. Como “O sono da morte”, seu melhor filme.
Em “A vida de Chuck”, chega a momentos de esplendor, joias em perfeita adequação com o que era arquitetado até então. Mas ele desperdiça as boas ideias na segunda metade mais problemática, por insegurança ou medo de afastar o público.
Bem... o escritor Stephen King adorou. Talvez porque este filme, que não é desprezível, tenha problemas bem semelhantes aos de seu conto. (Sérgio Alpendre/Folhapress)
“A VIDA DE CHUCK”
EUA, 2024, 111 min. Filme de Mike Flanagan. Com Chiwetel Ejiofor, Tom Hiddleston e Jacob Tremblay. Em cartaz em salas das redes Cinemark, Cineart e Cinesercla, além do Cine UNA Belas Artes.