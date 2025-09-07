Tiquequê apresenta 'Bailamos', neste domingo (7/9), no Palácio das Artes

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Teatro, música, brincadeiras infantis e dança. Assim é “Bailamos”, espetáculo que será apresentado pela dupla Tiquequê neste domingo (7/9), às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Diana Tatit (voz e percussão corporal) e Wem (voz, violão, guitarra e percussão corporal) prometem oferecer um show para a família.

“Estamos sempre em diálogo direto com a criança, mas os pais participam muito, gostam tanto quanto os filhos. Buscamos acessar sentimentos diferentes durante o espetáculo, seja algo mais amoroso, mais lúdico e engraçado, seja mais sério, do medo”, afirma Wem.

Ele destaca o aspecto poético do projeto da dupla, que acaba de lançar o álbum “Bailamos” nas plataformas.

A canção que batiza o show surgiu de uma experiência pessoal do músico, durante viagem com os filhos logo depois da pandemia.

“Chegamos à montanha e não parava de chover. Estava com os dois pequenininhos, peguei o violão, começamos a inventar uma música e uma dança muito loucas. Eles se divertiram muito”, relembra Wem.

Tiquequê estreou como quarteto em São Paulo, formado por três primas e um amigo, por volta dos anos 2000. “Eles faziam releituras, sem composições autorais. Eram releituras tanto de músicas infantis como de canções de Arnaldo Antunes e Jorge Benjor”, recorda.

O repertório autoral surgiu quando Wem se juntou ao Tiquequê. Com o passar dos anos, o grupo teve várias formações até chegar à dupla atual.

“Fomos compondo cada vez mais. Nossas músicas começaram a ganhar corpo com o público, que começou a pedi-las. Fomos entendendo o lado autoral do Tiquequê, algo que veio naturalmente, não foi forçado”, diz. O repertório atual traz também releituras de cantigas populares.

Inspirada em memórias infantis, a linguagem cênico corporal se destaca no show. “Somos muito cênicos. Não há uma música que a gente apenas cante no palco. Tem sempre coreografia, quase como uma criança explorando (a canção)”, diz Wem, citando o Grupo Corpo como uma das inspirações.

A dupla se apresenta regularmente em Belo Horizonte. “Bailamos”, que estreou em abril do ano passado, volta pela quarta vez à capital mineira, a convite do projeto Diversão em Cena.

“BAILAMOS”

Show da dupla Tiquequê. Neste domingo (7/9), às 17h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria