‘Refém’ faz sucesso na Netflix com embate entre duas líderes mundiais

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Tramas conspiratórias permitem quase tudo. Se o texto é bom, a história vai longe, carregando consigo um espectador afoito para encontrar o fio da meada. Grande parte das produções atuais do gênero, no entanto, é um amontado de generalidades. “Refém”, uma das séries mais assistidas da Netflix nos últimos dias, infelizmente, faz parte dessa segunda leva.



Duas boas atrizes – a britânica Suranne Jones, cujo grande momento foi em “Gentleman Jack”, como Annie Lister, considerada a “primeira lésbica moderna” – e a francesa Julie Delpy – que tem várias credenciais, a mais conhecida delas a trilogia “Antes”, de Richard Linklater – interpretam duas antagonistas, a primeira-ministra do Reino Unido e a presidente da França, respectivamente.



Abigail Dalton (Jones) foi eleita recentemente para ocupar a célebre residência da Downing Street, número 10, em Londres. Sua maior promessa de campanha para o cargo de primeira-ministra foi impulsionar o Serviço Nacional de Saúde por meio do esvaziamento das Forças Armadas.



Ela só foi bem-sucedida no segundo ponto. No momento em que a série tem início, o Reino Unido está enfrentando grande escassez de recursos médicos vitais. Doentes estão morrendo por falta de tratamento.



Cúpula em Londres

A crise é iminente quando Dalton conhece pessoalmente Vivienne Toussaint (Delpy). A presidente francesa acaba de chegar a Londres para uma cúpula. No meio de uma campanha para reeleição, ela teve que entrar no jogo político e se aproximou bastante da extrema-direita.



Dalton se vê forçada a colocar as diferenças ideológicas de lado, pois Toussaint tem os suprimentos médicos de que o Reino Unido precisa. Só que a francesa tem seus próprios interesses, e o preço que o país vizinho terá que pagar é caro.



A trama é desenhada dessa forma, e isso é interessante. Mas a vida pessoal das duas mandatárias logo entra no jogo, a começar pelo marido de Dalton. Ela é bem casada com Alex Anderson, membro do Médicos Sem Fronteiras.



Logo no primeiro episódio, ele, com outros três colegas, é feito refém na Guiana Francesa. A única exigência dos sequestradores é a renúncia de Dalton. Líderes globais não negociam com terroristas, qualquer um que já viu alguma produção do gênero conhece bem a cartilha. E a primeira-ministra, a despeito do quadro que se forma, não está nem um pouco tentada a mudar isso.



União de interesses

Irredutível diante do grupo que sequestrou seu marido, Dalton resolve ceder aos interesses de Toussaint, caso ela a ajude a salvar os médicos. As duas mulheres, a despeito das diferenças, parecem se unir em prol da família. Mas aí é a própria Toussaint que é chantageada pelos sequestradores. Caso se alie a Dalton, ela estará comprometida.



O quadro geral é esse, e a sinuca de bico vai se desenvolvendo com a entrada de coadjuvantes que vão dar mais caldo para a trama. Do lado britânico, o personagem mais relevante é Kofi Adomako (Lucian Msamati), principal conselheiro de Dalton. Ele parece ser a voz da razão ali, mas uma investigação pode comprometer seu lugar.



Do lado francês, há o enteado de Toussaint, Matheo (Corey Mylchreest), um esquerdista disposto a protestar contra a própria madrasta. Seu pai é um magnata das comunicações (papel de Vincent Perez, que entra e sai sem dizer muito a que veio), que a gente logo imagina ser um Rupert Murdoch francês.



Boa parte da ação se passa na residência da Downing Street. Uma pintura de Winston Churchill na parede nunca nos deixa esquecer a importância daquela casa para a história mundial. As sequências na Guiana (na verdade, rodadas na Ilhas Canárias) não trazem ação o suficiente para que torçamos para o resgate. As cenas são de tal forma protocolares que dá pra gente se perguntar se faltou investimento para que se tornassem mais reais.



O problema maior, no entanto, é que, à medida em que a trama avança, ela se afasta do desenho inicial. O interessante seria acompanhar a relação conflituosa de duas das principais líderes mundiais. Mas não: “Refém” cria tantas subtramas improváveis que para a história seguir adiante tudo é resolvido muito rapidamente – e sem muito tempo para ir a fundo em tantos problemas apresentados. A grande sequência de terrorismo é algo absolutamente inverossímil, diga-se.



Como são apenas cinco episódios, é fácil seguir com a série até o final anticlimático. O sucesso de “Refém”, aliás, parece mais um sintoma da carência de produções adultas na Netflix do que propriamente um reflexo de seus próprios méritos.



“REFÉM”

• A minissérie, em cinco episódios, está disponível na Netflix.