'O escutador', de Carlos Marcelo, é o Livro do Mês da AML

Nesta quinta-feira (21/8), o jornalista e escritor participa de bate-papo com Maria Esther Maciel, às 19h30, na sede da Academia Mineira de Letras

21/08/2025 04:00

Capa do livro 'O escutador'
Trama do livro 'O escutador' se passa na Belo Horizonte dos anos 1950 crédito: Impressões de Minas/reprodução

“Um verdadeiro achado literário.” Assim Maria Esther Maciel define “O escutador”, atração desta quinta-feira (21/8) do projeto O Livro do Mês, da Academia Mineira de Letras (AML). A ocupante da cadeira 15 da AML mediará o encontro, na sede da Academia, com Carlos Marcelo a respeito do mais recente lançamento do escritor e jornalista do Estado de Minas.

A história do único livro publicado por Ademir Lins, jovem escritor brasileiro desaparecido misteriosamente nos anos 1950, é o ponto de partida de “O escutador”, que é ambientado em Belo Horizonte e inclui referências a obras de autores como Carlos Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos, Eduardo Frieiro, Murilo Rubião e Fernando Sabino.

Para Milton Hatoum, recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras, “O escutador” é “uma homenagem à nossa literatura, principalmente a mineira, com muitas sutilezas e uma linguagem de corte clássico, elaborada com sofisticação”.

Já Cristovão Tezza definiu o lançamento da editora Impressões de Minas como “uma saborosa viagem literária”.

O bate-papo de Carlos Marcelo e Maria Esther Maciel, aberto ao público e com entrada franca, começa às 19h30 na AML (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Haverá sessão de autógrafos após a conversa.

