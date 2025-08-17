DJ Kvsh e Orquestra Ouro Preto inauguram parceria em concerto gratuito

Tradição e modernidade se unem neste domingo (17/8) na apresentação do DJ Kvsh com a Orquestra Ouro Preto (OOP), sob regência do maestro Rodrigo Toffolo. O concerto deveria ter estreado em julho, na Sala Minas Gerais, com renda destinada às Obras Sociais Pavonianas, mas foi adiado a pedido da coordenação do projeto social.

“Pediram para a gente adiar e a gente entendeu. Como ação social, eles dependem de mais recursos para colocar um projeto assim em prática. Coincidiu de estarmos com nosso segundo show marcado pela galera da AngloGold Ashanti”, afirma Kvsh, referindo-se à patrocinadora do evento de hoje.

A apresentação tem entrada franca e será realizada na Lagoa dos Ingleses, em Alphaville, que fica em Nova Lima, cidade natal do DJ. O concerto em apoio às Obras Sociais Pavonianas está previsto para novembro.

Em 2025, Kvsh, de 31 anos, completa 11 de carreira na música eletrônica, enquanto a orquestra celebra seus 25 anos. A parceria começou a ser planejada há cerca de dois anos, a partir de um desejo do pai de Kvsh, fã da Orquestra Ouro Preto e admirador das parcerias inovadoras do grupo.

“Poder propor esse encontro é algo que gosto de fazer”, diz o maestro Rodrigo Toffolo. “É algo que me motiva e sempre me motivou. Estar aberto ao futuro é um dos pilares da Orquestra Ouro Preto”, afirma.

O trabalho foi realizado em etapas, visando unir as músicas clássica e eletrônica. Inicialmente, Kvsh remixou playlist da orquestra para testar a parceria. Confirmada a viabilidade da fusão, os arranjos criados pelo DJ foram orquestrados.

O maestro e o DJ: Rodrigo Toffolo, com sua batuta, e Kvsh, com seus computadores, frente a frente durante ensaio Rapha Garcia/divulgação

Desafio

Kvsh e Rodrigo Toffolo apontam que o principal desafio foi fazer as duas linguagens musicais dialogarem. Na música eletrônica, a criação é digital e o principal instrumento dos DJs é o computador. Na orquestra, o trabalho segue o método a partir de partituras.

“Entender como a música eletrônica funciona, os termos e a lógica da pista foi muito novo para mim. Aprendi muita coisa que não sabia. Deste encontro com o Kvsh saí melhor do que entrei”, afirma Toffolo.

Para o DJ não foi diferente. “No início, o mais difícil foi entender que a linguagem que uso como produtor de música eletrônica e a que ele usa como maestro de uma grande orquestra só mudavam em termos. No final, percebemos que a eletrônica é só a modernização da maneira como é feita a música”, diz Kvsh.

Outro desafio foi garantir a sincronia ao vivo. Diferentemente das apresentações individuais a que está acostumado, Kvsh precisou se organizar como parte do coletivo formado por dezenas de músicos. Ele destaca que a colaboração entre orquestras e DJs não é novidade no cenário mundial, mas envolve equipamento especial.

O “click track” é um dispositivo similar ao fone de ouvido que todos os músicos, incluindo o maestro, utilizam. A partir dele, o DJ compartilha a música e os outros o seguem. No entanto, Kvsh e a Orquestra Ouro Preto não utilizarão esse recurso hoje. Caberá ao maestro conduzir o tempo dos temas musicais, à moda tradicional.

Partitura só pra DJ

Inclusive, o DJ fez sua partitura para este concerto. “Como não estudei música clássica, tive de pegar os termos técnicos e criar uma partitura própria. Se qualquer outra pessoa bater o olho, não vai entender nada do que está escrito ali, mas sei exatamente o que está ali para reproduzir a música junto da orquestra”, explica Kvsh.

Além do espetáculo deste fim de semana, o DJ e a OOP lançaram o single “Potter 3.0”, em julho. Trata-se da terceira versão da música que mudou a vida de Kvsh, em 2016.

“Antes de me tornar o Kvsh, fiquei anos dentro do meu quarto fazendo músicas. E as pessoas para quem mostrava, principalmente produtores e artistas, não gostavam muito. Sempre me falavam que eu tinha de melhorar”, relembra o DJ.

“Certo dia, um domingo, enquanto meu irmão assistia a ‘Harry Potter’ na sala de casa, escutei a melodia principal e decidi fazer o remix”, recorda. A criação dele foi lançada como “Potter”, fez sucesso em 2016 e projetou o mineiro na cena eletrônica.

Desde então, Kvsh se apresentou em diversas cidades do Brasil e do exterior, colaborando com artistas como Alok e a banda mineira Lagum. Em 2019, ele fez a segunda versão daquele tema com o DJ e produtor musical Jord.

O lançamento mais recente de Kvsh é a nova versão de “Hedwig’s theme”, criação do compositor e maestro americano John Williams para “Harry Potter”.

Para o DJ mineiro, não haveria maneira melhor de marcar a nova fase de sua carreira. “A ‘Potter 3.0’ vem para coroar a parceria com a Orquestra Ouro Preto”, comemora Kvsh.

DJ KVSH E ORQUESTRA OURO PRETO

Neste domingo (17/8), às 18h, no Alphaville Lagoa dos Ingleses (Avenida Princesa Diana, 760, Nova Lima). Entrada franca, sem retirada prévia de ingressos.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria