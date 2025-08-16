Festival Mundial do Circo oferece diversão gratuita até domingo (17/8)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Belo Horizonte será o “picadeiro” do último final de semana do 23º Festival Mundial de Circo, que encerra sua programação na Funarte. O espaço recebe espetáculos, oficinas, exposição, mostra de filmes e feira gastronômica.

Entre as atrações da Cidade do Circo estão os espetáculos “Metro e meio”, com a artista Maku Fanchulini, e “99 cm”, com Iara Gueller.

No domingo (17/8), será a vez do espetáculo “Picadeiro Minas”, conduzido pelo Grupo Trampulim em parceria com a companhia Fanfarria Ambulante e convidados.

A programação inclui a “Mostra Cine Circo”, com filmes como o documentário “Minha avó era palhaço”, de Ana Minehira e Mariana Gabriel. Ele conta a história de Maria Eliza Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil, integrante do Circo Guarany na década de 1940.

Magia

O festival começou no sábado passado (9/8), oferecendo 20 apresentações durante a semana. “Tem sido muito legal e surpreendente. Circo tem a magia de encantar todas as idades e classes sociais. É arte muito popular, que consegue chegar nas pessoas com facilidade”, afirma Fernanda Vidigal, uma das coordenadoras do festival.

Criado em 2001, o evento reúne tendências e produções brasileiras e estrangeiras, com enfoque na América Latina. “Foi o primeiro festival internacional dedicado exclusivamente ao circo. Resolvemos nos juntar com escolas de circo, com outros personagens e pessoas que se dedicavam a essa arte para criar o festival”, conta.

Por duas décadas, o projeto buscou ocupar espaços públicos e organizar eventos com atrações gratuitas. Nesta edição, a programação contou com o grupo francês Circus Baobab, que trouxe a BH o espetáculo “Yongoyely”.

“A gente fez a abertura do festival com o Circus Baobab, um grupo que sempre tentamos trazer, desde a primeira edição. Finalmente, conseguimos. Foi extraordinário, uma abertura maravilhosa, com muita energia e muita força que o circo representa”, diz Fernanda Vidigal.

Fora da Cidade do Circo, o espetáculo “Casal 20: União instável” fica em cartaz hoje, às 21h, e amanhã, às 19h, no Galpão Cine Horto. Ingressos custam R$ 40 e R$ 20 , à venda na plataforma Sympla e na bilheteria (uma hora antes da sessão).

'Fragmentos em cena', com a companhia Artinerant’s, é atração de sábado (16/8), às 17h, e domingo (17/8), às 14h30, na Cidade do Circo, na Funarte MG Wesley Soares/divulgação

PROGRAMAÇÃO

“Metro e meio”

• Com Maku Fanchulini.

Sábado (16/8), às 15h30; domingo (17/8), às 16h

“99 cm”

• Com Iara Gueller. Sábado (16/8), às 18h30; domingo (17/8), às 18h

“Concerto em ri maior”

• Com Cia. dos Palhaços. Sábado (16/8), às 15h; domingo (17/8), às 14h e 19h

“Fragmentos em cena”

• Com companhia Artinerant’s. Sábado (16/8), às 17h; domingo (17/8), às 14h30

“A fabulosa travessia”

• Com Fanfarria Ambulante. Sábado (16/8), às 20h

“Picadeiro Minas”

• Com Grupo Trampulim, Fanfarria Ambulante e convidados. Domingo (17/8), às 11h

CIDADE DO CIRCO

Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Sábado (16/8), aberta das 13h às 21h. Domingo 17/8), das 10h às 20h30. Entrada franca.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria