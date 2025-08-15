Assine
'VIXE MAINHA'

Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza

Cantor passou mal na manhã desta sexta (15/8); de acordo com assessoria de imprensa, ele teve 'breve indisposição por uma queda de glicemia'

LS
LUIZA STEVANATTO
15/08/2025 14:09

Bell Marques canta e toca guitarra durante show
O baiano Bell Marques vai comandar o bloco Vumbora na capital mineira crédito: Instagram/reprodução

(FOLHAPRESS) - Bell Marques, 72, passou mal durante a corrida "100% Você", na manhã desta sexta-feira (15/8), em Fortaleza. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o músico sendo carregado por outros corredores.

Bell Marques teve uma "breve indisposição por uma queda de glicemia", informou a assessoria de imprensa do artista. "[Isso foi] decorrente do esforço físico intenso em jejum. Felizmente, após um rápido atendimento e e os devidos cuidados, Bell se recuperou e seguiu com sua programação normalmente, inclusive realizando o show de encerramento com toda a energia e alegria que o público já conhece. Bell agradece o carinho e a preocupação dos fãs e reforça que está tudo bem", diz a nota, enviada à reportagem.

O músico disse que "ficou com o estômago ruim" durante o evento. "Saí cedo demais, comi um negócio e fiquei me sentindo mal, rapaz. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo. A corrida foi linda. [...] Essas coisas acontecem, mas rapaz, poxa vida", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Bell Marques (@bellmarques)

Após o mal-estar, Bell subiu ao palco para apresentar alguns sucessos. A corrida 100% Você é idealizada por Bell e seus filhos, Rafa e Pipo Marques. O projeto já passou por Brasília, Aracaju e São Luís e, depois de Fortaleza, acontecerá em Recife, no dia 31 de agosto. A linha de chegada conta com um show de Bell e seus filhos.

