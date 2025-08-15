Bell Marques passa mal durante corrida em Fortaleza

(FOLHAPRESS) - Bell Marques, 72, passou mal durante a corrida "100% Você", na manhã desta sexta-feira (15/8), em Fortaleza. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o músico sendo carregado por outros corredores.

Bell Marques teve uma "breve indisposição por uma queda de glicemia", informou a assessoria de imprensa do artista. "[Isso foi] decorrente do esforço físico intenso em jejum. Felizmente, após um rápido atendimento e e os devidos cuidados, Bell se recuperou e seguiu com sua programação normalmente, inclusive realizando o show de encerramento com toda a energia e alegria que o público já conhece. Bell agradece o carinho e a preocupação dos fãs e reforça que está tudo bem", diz a nota, enviada à reportagem.

O músico disse que "ficou com o estômago ruim" durante o evento. "Saí cedo demais, comi um negócio e fiquei me sentindo mal, rapaz. O estômago ficou ruim. Mas deu tudo certo. A corrida foi linda. [...] Essas coisas acontecem, mas rapaz, poxa vida", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.