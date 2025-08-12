Sarau 'Vozes da cidade', que será realizado hoje em BH democratiza a poesia

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Na 12ª edição da “Noite Mineira de Museus e Bibliotecas”, a poesia será protagonista na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Nesta terça-feira (12/8), às 19h, o espaço vai receber o “Sarau poético vozes da cidade”, reunindo os poetas Samuel Medina, Isabella Bettoni e Renato Negrão em noite de bate-papo e microfone aberto para o público, com mediação do bibliotecário Rafael Mussolini.

A proposta integra o circuito estadual que, segundo Rafael, “propõe convocar todos os equipamentos culturais de Belo Horizonte – e de várias cidades de Minas – a oferecerem atividades em um período em que, normalmente, esses espaços não funcionam, por exemplo, no período da noite.”

Nesta edição, além de bibliotecas e museus, participam associações de bairro e bibliotecas comunitárias. Para Mussolini, isso contribui para “democratizar o acesso das pessoas a equipamentos culturais” e fortalece a descentralização da cultura: “Esse evento convoca tanto equipamentos culturais que estão no centro da cidade, que são mais conhecidos, como também das regionais”.

Samuel Medina é um poeta carioca, morador de Minas Gerais desde os 6 anos. Graduado em letras pela UFMG e contador de histórias, ele trabalha na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Medina é autor dos livros “A cidade suspensa” e “Uma visita inesperada”.

Isabella Bettoni lançou seu primeiro livro aos 12 anos, com o título “Brincando de fazer poesia”. Mestre em direito pela UFMG, atua como advogada feminista e é pesquisadora, além de ter publicado artigos acadêmicos e participado da equipe do “Portal fazia poesia”.

Renato Negrão atua desde 1996 com várias linguagens, da escrita à fotografia. Pesquisa as relações entre palavra, imagem, som e o viés pedagógico da criação artística. É autor dos livros “No calo” e “Odisseia vácuo”.

No “Vozes da cidade”, os artistas locais recebem destaque. “O intuito desse sarau é trazer poetas da nossa cidade, da nossa terra, para falar sobre a sua produção”, explica Mussolini. Os convidados vão compartilhar trajetórias e reflexões sobre a criação literária em bate-papo mediado.

Noite livre

Em seguida, o microfone será aberto para que o público apresente textos autorais ou obras de quem admira. “Pedimos para as pessoas trazerem textos para termos uma noite livre mesmo, aberta, com o microfone aberto para as pessoas compartilharem.”

Para o bibliotecário, eventos como esse contribuem para refutar a ideia de que bibliotecas perderam relevância na era digital.

“Biblioteca é um equipamento que não vai morrer, é um lugar de socialização, de convivência. O livro físico ainda desperta muito o interesse das pessoas.”

Ele cita como exemplo o desempenho do espaço que coordena. “Aqui na biblioteca do Minas, fazemos, em média, empréstimos de quatro a cinco mil livros por mês”.

A Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas está completando quatro anos e é aberta ao público.

Rafael acredita que esses números mostram que os índices baixos de leitura no Brasil têm, muitas vezes, relação com a falta de oportunidade, e não com o desinteresse. “A partir do momento em que as pessoas têm acesso, vislumbramos outra realidade.”

O “Vozes da cidade” pretende ser um encontro entre gerações e estilos literários, um espaço para que a poesia circule livremente e para que novos leitores e escritores se reconheçam. “Vai ser uma noite para a gente colocar a poesia como protagonista da discussão”, conclui Rafael Mussolini.

“SARAU POÉTICO VOZES DA CIDADE”

Evento da 12ª edição da “Noite Mineira de Museus e Bibliotecas”, na Biblioteca do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), nesta terça-feira (12/8), às 19h. Mediação de Rafael Mussolini . Convidados: Samuel Medina, Isabella Bettoni e Renato Negrão. Inscrições gratuitas na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco