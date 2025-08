Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Não é uma tarefa fácil: ficar entre Seth Rogen e Rose Byrne, com uma química mais do que comprovada, e ainda com um personagem certinho? O canadense Luke Macfarlane, de 45 anos, assumiu o papel de Charlie, o marido de Sylvia (Byrne), melhor amiga de Will (Rogen), na comédia “Amor platônico”.



Mas a segunda temporada, que estreia nesta quarta-feira (6/8), no Apple TV+, faz justiça ao advogado bonitão, bom caráter, marido e pai zeloso. Charlie ganha mais espaço, enfrentando uma crise de meia-idade.



“A jornada dele realmente toma uma direção inesperada. Charlie, que é como uma rocha, meio que perde o equilíbrio. Ele se torna o caos, e precisa da mulher, que é o que acontece quando se está em um relacionamento. Uma pessoa se desintegra e a outra a recompõe”, afirma Macfarlane em entrevista ao Estado de Minas.



Logicamente, essa crise se dá de maneira leve, como convém a uma comédia. “Amor platônico” acompanha Sylvia e Will, dois melhores amigos de juventude que se reencontram muitos anos depois – e a conexão é imediata. Enquanto Will é um adulto que não cresceu, Charlie, pai de três crianças, tem que levar a vida a sério, uma vez que é o provedor da família. Pois isso vem abaixo nos novos episódios.



Emoção

Entre as duas temporadas, Macfarlane se tornou pai de Tess. “A primeira cena que filmamos desse novo ano foi com Rose e eu limpando o carro e encontrando coisas de criança, chupeta, cobertor, biscoito no chão”, comenta.



“E nós conversamos sobre como o tempo passa rápido. Realmente me emocionei com essa cena, porque minha filha tem 2 anos agora, e o tempo voa. Isso é tão clichê, mas tão incrivelmente verdadeiro. Na primeira temporada, eu pensei: ‘Sou ator, preciso fazer sucesso’. Isso muda quando você tem um filho.”



Macfarlane ganhou visibilidade com o drama “Brothers & sisters” (2006-2011), como Scotty, o namorado (depois marido) de Kevin (Matthew Rhys). Abertamente gay, ele estrelou “Mais que amigos” (2022), de Nicholas Stoller, um dos criadores de “Amor platônico”. O filme é a primeira comédia romântica LGBTQIA+ a ter um grande lançamento nos cinemas.



“Nick (Stoller) e Francesca (Delbanco, também criadora da série da Apple) levaram um cara declaradamente gay que acabou de fazer um cara declaradamente gay em um filme para uma série de TV em que ele é casado e tem três filhos. Isso foi incrível, então não tem sido difícil para mim (encontrar papéis diversos, que fujam aos estereótipos)”, diz.



A carreira de Macfarlane tem também outra vertente. Ele é como o rei das comédias românticas natalinas, um tipo de produção televisiva bastante convencional. Em sua filmografia, há pelo menos oito longas do estilo. “Fiz meu primeiro filme há uns 12 anos. Não fazia ideia de como ele seria popular. E aí começaram a me pedir para voltar. Veja como a vida é estranha e te leva a lugares inesperados. Sou muito grato e seria um homem muito feliz se fizesse um filme de Natal todo ano”, afirma.



“AMOR PLATÔNICO”

• A segunda temporada da série, com 10 episódios, estreia nesta quarta-feira (6/8), no Apple TV+, com a exibição dos dois primeiros. Novos episódios às quartas.