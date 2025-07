Cantor gospel é baleado por policial em rodoviária

O cantor gospel João Igor foi baleado por um policial militar no terminal Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (30/7). Segundo sua assessoria, ele foi atingido por dois disparos, um no punho e no joelho, e levado pelos socorristas à Santa Casa de Misericórdia, na Região Central da cidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso está sendo registrado na 91ª DP (Ceagesp). A pasta não deu mais detalhes sobre o caso.

A Polícia Militar informa que o episódio aconteceu na plataforma 13, em um ônibus que sairia com destino a Bauru, no interior do estado, e envolveu um policial que estava saindo do serviço. A reportagem apurou que o agente teria abordado duas pessoas que fumavam no ônibus. Porém, a situação gerou um conflito, que deixou o homem baleado.

João Igor viralizou em março deste ano. Durante uma de suas lives de evangelização, o cantor, da igreja Tua Graça & Vida, em Arujá, na grande São Paulo, foi surpreendido por Fernanda Ganzarolli, travesti que passava pela calçada e resolveu participar daquele momento.

Enquanto o artista encorajava as pessoas a pedirem para que Deus falasse com elas, Fernanda se aproximou. Olhando para a câmera do celular, disse: "É isso aí, galerinha. Vamos dar uma força pra quem está começando". E pediu: "Toca uma moda aí!". Rapidamente, a cena alcançou milhões de visualizações no perfil do cantor.