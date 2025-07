Elefante-marinho surge em Niterói e ganha proteção especial

A Guarda Municipal de Niterói (RJ) realiza, desde a manhã dessa terça-feira (29), o monitoramento e isolamento de uma área no Canal de São Francisco, onde um elefante-marinho foi visto descansando. A ação tem apoio técnico do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMPBS), que acompanha o animal desde sua primeira aparição, em Jaconé (RJ), na Região dos Lagos.

O mamífero já havia sido avistado no sábado (26), na Praia de Piratininga, e seguiu pela orla até chegar à Baía de Guanabara. Segundo o subinspetor Jociley Neves, a Guarda monitora o animal desde então, e isola as áreas de parada para evitar a aproximação de curiosos e preservar o descanso do animal.

Por que o elefante-marinho apareceu em Niterói?

A visita é considerada esperada nesta época do ano, quando jovens elefantes-marinhos vindos da Patagônia se afastam das colônias em busca de descanso ou alimentação. A empresa de monitoramento Econservation atua em conjunto com a Guarda Municipal, isolando a área em um raio de 40 metros.

“O animal está em repouso. É importante que a população não se aproxime e não tente interagir. A ajuda de populares tem sido importante no aviso sobre deslocamentos”, reforçou Neves.

Qual o estado de saúde do animal avistado?

O biólogo Rafael Carvalho, da UERJ, afirma que o animal apresenta bom estado físico e comportamento normal, típico de um jovem da espécie. “A pausa em terra firme é necessária para descanso”, explicou o especialista, que acompanha o caso desde o litoral de Jaconé.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veterinário Diogo Cristo, da Econservation, explicou que o elefante-marinho pesa entre 3 e 4 toneladas, e que o comportamento de encalhar temporariamente é comum durante o inverno no Hemisfério Sul. A espécie é monitorada com protocolos de resgate, caso necessário.