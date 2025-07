Ressaca: mar invade calçadão do Leblon, causa estragos e interdita vias

Por causa da ressaca na orla, a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, no Rio de Janeiro, segue interditada, nesta quarta-feira (30), entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Avenida Epitácio Pessoa, no sentido Ipanema. No sentido Avenida Niemeyer, o bloqueio acontece entre a Avenida Epitácio Pessoa e Rua General Venâncio Flores.

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca até as 21h desta quinta-feira (31), prevendo ondas de até 3,5 metros. Houve danos estruturais na orla.

A força da água foi suficiente para deslocar um carro estacionado no canteiro central e arrastar um equipamento de ginástica do calçadão. Um portão de prédio residencial também foi danificado pela invasão do mar. Não há registros de feridos.

Quais são os desvios e medidas adotadas após a ressaca?

Segundo a CET-Rio, a faixa reversível da Avenida Niemeyer funciona normalmente. O desvio do trânsito acontece para a Avenida Bartolomeu Mitre e Avenida Ataulfo de Paiva. A Comlurb atua na limpeza da via, retirando a areia das pistas.

As autoridades continuam monitorando a orla para evitar novos incidentes, já que o mar segue agitado. Marcos Belchior, chefe executivo do Centro de Operações Rio, deu um alerta a população.

“Neste momento, recomendamos que todos evitem banho de mar e a prática de esportes aquáticos. Que não permaneçam em mirantes na orla ou em locais próximo ao mar. Evitem pedalar de bicicleta na orla e não tentem resgatar vítimas de afogamento.