Equador ordena 'evacuação preventiva' de praias nas Ilhas Galápagos, sob aviso de tsunami

O Equador ordenou a evacuação preventiva de praias, docas e áreas baixas nas turísticas Ilhas Galápagos, a 1.000 km do continente, devido a um alerta de tsunami após o terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia, informou a Secretaria de Riscos.

"Um nível de advertência de tsunami foi estabelecido para a região insular (Galápagos), o que implica a suspensão imediata das atividades marítimas, além da evacuação preventiva de praias, docas e áreas baixas", afirmou o comunicado.

O forte terremoto atingiu a costa russa da Península de Kamchatka, onde várias pessoas ficaram feridas, e disparou alertas de tsunami em ambos os lados do Pacífico, incluindo Japão e Havaí.

O Instituto Oceanográfico Marinho (Inocar) também alertou para a possível chegada de ondas de até 1,4 metro de altura por volta das 9h locais (12h no horário de Brasília) desta quarta-feira.

Por meio de alto-falantes, as autoridades de Galápagos alertaram a população do arquipélago, onde a maioria das ilhas está desabitada, mas que possuem flora e fauna únicas no mundo.

Vários tsunamis atingiram partes do Extremo Oriente da Rússia e o norte do Japão, com alertas emitidos em toda a bacia do Pacífico, incluindo vários países latino-americanos, após um forte terremoto na costa leste da Rússia.

O terremoto de magnitude 8,8 foi o mais forte desde 1952 na região de Kamchatka, segundo o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências.

