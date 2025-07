Trabalhadores evacuam usina nuclear japonesa de Fukushima após alerta de tsunami

Os funcionários da usina nuclear de Fukushima, no nordeste do Japão, foram retirados nesta quarta-feira (30, data local) após um terremoto de magnitude 8,7 próximo da costa leste da Rússia, que desencadeou alertas de tsunami no Pacífico.

"Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários" na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas "anomalias" no local.

