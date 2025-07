Corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia fechada, após velório dia 25

Após o velório no Theatro Municipal, o corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos.

A última despedida da cantora acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do local.

Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil à reportagem.

VELÓRIO

O corpo da artista será velado em cerimônia aberta ao público nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio, região central da cidade. O velório será pela manhã, das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz publicação nas redes sociais.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ross Halfin/Reprodução Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). Canal AeE/Divulgação O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Alexandre Guzanshe/EM Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Alexandre Guzanshe/EM Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos Mark Ralston/AFP O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Canal AeE/Divulgação Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". Joe Klamar/AFP A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. Ela acompanhou o pai na cerimônia do 62º Grammy. Aleria Macon/AFP O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Lee Celano/AFP Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos Andy Buchanan/AFP Voltar Próximo

A cantora morreu no último dia 20, aos 50 anos, em virtude de um câncer de intestino. Ainda não há informações sobre a repatriação do corpo de Preta, que morreu nos Estados Unidos.