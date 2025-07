Terapia-alvo: o que é tratamento experimental feito por Preta Gil nos EUA

A cantora Preta Gil morreu nesse domingo (20/7), aos 50 anos, em Washington, nos Estados Unidos, em decorrência de um câncer colorretal – tipo que afeta o cólon, reto e partes do intestino grosso. Ela lutava contra a doença desde janeiro de 2023 e havia esgotado todas as possibilidades de tratamento disponíveis no Brasil.

Nos últimos meses de vida, a artista buscou uma esperança fora do país: um protocolo experimental baseado em terapia-alvo, no centro oncológico Virginia Cancer Institute, onde participava de um estudo clínico em fase final.

Embora a técnica tenha demonstrado resultados promissores em outros pacientes, no caso de Preta, a resposta imunológica ao tratamento não foi a esperada, e o câncer seguiu avançando.

O que é a terapia-alvo?

Segundo o Instituto Vencer o Câncer, a terapia-alvo é uma forma de tratar o câncer, utilizando medicamentos desenvolvidos para agir diretamente sobre mutações ou moléculas específicas envolvidas no crescimento e na disseminação do tumor.

Ao contrário da quimioterapia tradicional – que atinge todas as células que se dividem rapidamente, inclusive as saudáveis –, a terapia-alvo identifica e ataca apenas as alterações genéticas presentes nas células cancerígenas ou no microambiente tumoral. Isso torna o tratamento mais específico e, muitas vezes, com menos efeitos colaterais.

Esse tipo de abordagem representa um avanço significativo na oncologia, especialmente para pacientes cujos tumores apresentam mutações conhecidas e que podem ser controladas com medicamentos direcionados. No entanto, nem todos os tipos de câncer possuem essas características, e por isso a indicação depende de testes genéticos e da análise individual de cada caso.

A terapia-alvo atua de diversas maneiras para combater o câncer, entre elas:

Bloqueio de sinais celulares que estimulam o crescimento e a multiplicação das células tumorais

Inibição da formação de novos vasos sanguíneos, que nutrem o tumor e permitem seu crescimento (angiogênese)

Entrega direta de substâncias tóxicas às células cancerígenas , preservando os tecidos saudáveis ao redor

, preservando os tecidos saudáveis ao redor Ativação do sistema imunológico, estimulando o corpo a reconhecer e destruir as células doentes

Interferência em mecanismos de sobrevivência celular, impedindo que as células tumorais vivam mais do que deveriam

A luta de Preta Gil contra o câncer

A artista foi diagnosticada no início de 2023 com adenocarcinoma, um tipo de tumor maligno no reto e chegou a anunciar a remissão da doença.

No entanto, em agosto de 2024, a cantora anunciou a retomada do tratamento contra o câncer após detectar o retorna da doença por exames de rotina. Na ocasião, anunciou que a doença voltou em "quatro lugares diferentes": dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão na ureter (tubos que transportam a urina nos rins).

No final de dezembro do ano passado, a cantora e empresária passou por uma cirurgia com duração de cerca de 21 horas, com o objetivo de retirar tumores. Ela revelou que a recuperação tem sido desafiadora. "Só melhora. Mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Eu tô aprendendo a lidar com a bolsa de colostomia, dessa vez definitiva. Eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso", declarou na época.

Por fim, ela foi submetida a um estudo clínico experimental nos Estados Unidos.

Por que o câncer pode voltar?

O termo recidiva é usado pela literatura médica para definir o retorno de uma doença. No caso do câncer, ainda que em um primeiro momento ocorra a remissão completa, ele pode retornar quando pequenas áreas tumorais ficam no corpo, as "micrometástases", que não são detectáveis em exames de imagem, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).

"Mesmo com o tratamento que tinha intenção de curar o câncer, ele pode voltar", ressalta Clarissa Baldotto, oncologista clínica e membro do Comitê de Tumores do Sistema Nervoso Central da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

De acordo com a SBOC, o retorno da doença pode acontecer no mesmo local onde foi diagnosticado inicialmente (recidiva local) ou em outras regiões do corpo, podendo ser uma área próxima a do diagnóstico inicial (regional) ou em outra parte do corpo, geralmente distante de onde ocorreu pela primeira vez (metastática distante ou à distância).

Por exemplo, seria o caso de um paciente inicialmente com câncer de mama, mas que na recidiva desenvolve a doença nos ossos.

Geralmente, segundo Baldotto, a recidiva é detectada em consultas de retorno, que devem ser realizadas de três em três meses no início, depois o tempo vai aumentando. Nessas consultas, os médicos costumam indicar exames como tomografia e pet-scan.