Comprimido reduz pela metade a mortalidade por câncer de pulmão

Os pacientes beneficiados foram previamente operados e tinham tumores não metastáticos (foto: Pascal POCHARD-CASABIANCA/AFP)

Uma pílula ao dia pode reduzir em 51% a mortalidade por câncer de pulmão, tumor oncológico que mais mata no mundo, com 32 mil novos casos estimados no Brasil no triênio 2023-2025. Em um estudo apresentado neste domingo (4/6) durante a reunião anual da Associação Norte-Americana de Oncologia Clínica (Asco), em Chicago, nos Estados Unidos, pesquisadores revelaram que, em quatro anos, 73% dos pacientes que tomaram a substância osimertinibe estavam livres da doença, contra 38% do grupo placebo.





Todos os 682 participantes tinham câncer de pulmão de células não pequenas, o mais comum, e encontravam-se entre os estágios 1B a 3A da doença, ou seja, sem metástases. Eles haviam sido tratados com a cirurgia de ressecção tumoral e alguns também passaram pela quimioterapia tradicional antes de serem incluídos no estudo. O alvo da substância, comercialmente vendida como Tagrisso, são mutações em receptores chamados EGFR. Nos Estados Unidos e na Europa, o câncer de pulmão com essa variante representa aproximadamente 10% a 25% dos casos; na Ásia, entre 30% e 40%. No Brasil, alguns estudos estimam em 7%.





"Esses dados apontam para um novo paradigma que demonstra a importância do uso de terapia direcionada contra tumores epidérmicos induzidos por fator de crescimento (EGFR) o mais cedo possível no curso da doença de um paciente", afirmou, em uma entrevista divulgada pela organização do Asco, Roy S. Herbst, principal autor do estudo. "Os resultados levam a um novo padrão de tratamento nesse cenário de doença."





CURA Todos os anos, 2,2 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer de pulmão. Em 25% e 30% dos pacientes com a forma mais comum, a enfermidade é identificada precocemente, a tempo de serem submetidos à cirurgia curativa. A taxa de sobrevida em cinco anos no estágio 1B é de 73%, passando para 56%-65% no 2. Ela cai para 41% nos pacientes com tumor 3A e 24% naqueles no estágio 3B.





No estudo Adaura de fase III, a idade média dos pacientes era 64 anos, aproximadamente dois terços não tinham histórico de tabagismo. Cerca de 75% eram asiáticos, onde a mutação alvo é mais frequente. O objetivo foi verificar a sobrevida livre da doença — quando não há metástases — e a sobrevida global, que acompanha o participante do início do estudo ao óbito por qualquer causa durante o período da pesquisa, que foi de quatro anos. Dados anteriores apresentados no Asco de 2020 indicaram um alto percentual de indivíduos que não tiveram recorrência após o tratamento experimental. "No entanto, muitos se perguntavam sobre a sobrevivência global. Bem, no estudo atual, acredito que não decepcionamos", comentou Herbst.





Segundo o médico, chefe de oncologia médica no Hospital de Câncer Smilow, da Universidade de Yale, os resultados mostram a importância de se obter o perfil genético do tumor. "Se alguém tiver uma mutação EGFR e se enquadrar no quadro da doença em estágio 1 a 3, esses pacientes devem ser considerados para a terapia adjuvante; primeiro com quimioterapia padrão, se apropriado, como chegamos no estudo, mas depois com osimertinibe", aconselha. "Estamos personalizando a terapia para doenças iniciais. Ao personalizá-la e usá-la o mais cedo possível, acredito que estamos curando pacientes."





NOVO PADRÃO Agora, há estudos em andamento para avaliar se, em pessoas no estágio 1A, quando o tumor é ainda muito pequeno, é possível recorrer ao osimertinibe sem quimioterapia prévia. Em nota, o laboratório AstraZeneca, que financia o estudo, informou que também pesquisa se a substância, combinada à quimioterapia, é eficaz em tumores avançados e metastáticos. "Pela primeira vez no campo do câncer de pulmão, o osimertinibe adjuvante melhora inequivocamente a sobrevida em pessoas com mutação EGFR. O osimertinibe deve ser o novo padrão de tratamento para esses pacientes", disse, na plenária da Asco, Nathan Pennell, pesquisador da Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, que não participou do estudo.





No Brasil, o Tagrisso tem aprovação da Anvisa desde 2018 como tratamento de primeira linha para o câncer de pulmão de células não pequenas. No ano passado, o órgão ampliou o uso do medicamento para pessoas que não responderam à terapia inicial. De alto custo — uma caixa com 30 pílulas é vendida, em média, por R$ 40 mil —, o remédio não é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS).