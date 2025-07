Reality 'Terceira metade', no Globoplay, manda a monogamia para o paredão

AS

AS

Deborah Secco está empolgada com sua vida de apresentadora de reality show. À frente de “Terceira metade”, nova aposta do Globoplay, a atriz comanda uma dinâmica pouco convencional: casais em busca de uma terceira pessoa para dividir a relação.

O programa, gravado em uma praia paradisíaca na Bahia, discute amor livre, relações abertas e não monogamia.

“Eu me achava supermoderna antes do reality, mas percebi que ainda sou careta e que existem níveis de desconstrução”, conta ela. “Cada um está num nível, mas o mais importante é todo mundo respeitar o seu tempo e o seu gosto.”

A proposta do reality é simples: reunir casais dispostos a experimentar novas formas de amar, além de pessoas solteiras que se colocam como possíveis “terceiras metades”. Ao fim da convivência, todos precisam decidir se querem sair da casa sozinhos, em casal ou formando um trisal.

O programa conta com a participação da psicanalista Regina Navarro Lins, que ajuda a mediar discussões e reflexões ao longo da experiência.

Para a especialista, o formato do reality reflete mudanças sociais profundas. “O amor é uma construção da sociedade e muda conforme as épocas. Esta geração está mais aberta e evoluída. Muitos já enxergam o futuro nas relações não monogâmicas”, diz Regina.

“Você pode amar sua família, seus amigos, por que não outras pessoas em relações afetivas? Amor deve ser livre, não uma prisão que nos tira a felicidade.”

Deborah concorda: “Acredito que a não monogamia é o futuro do Brasil. A monogamia me parece uma instituição falida em muitos relacionamentos. Mesmo tendo um relacionamento monogâmico, é escolha minha. Muitos fingem fazer essa escolha só para machucar o outro. Pode ser que no futuro eu mude de ideia.”

Para ela, o reality pode trazer reflexões importantes para o público. “Tem gente que vai assistir e não vai entender, mas já pode ser um começo para abrir a cabeça”, afirma. “A gente tem um único compromisso nesta vida, que é ser feliz. Apesar disso, nunca me vi em um relacionamento a três. Mas nunca podemos dizer nunca”, conclui Deborah Secco.

“TERCEIRA METADE”

Reality com 10 episódios, no Globoplay. Três já foram disponibilizados, quatro vão ao ar em 25/7 e os três finais em 1º/8.