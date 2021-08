''Casamento é onde menos se faz sexo'', diz Regina Navarro Lins

(foto: Julia Rugai/TV CULTURA)

A psicanalista e escritora Regina Navarro Lins, que também é palestrante sobre relacionamentos afetivos e sexualidade, é a convidada de Marcelo Tas no “#Provoca” desta terça-feira (31/08), às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. "A paixão é uma coisa assim curiosa, né? Porque, primeiro, perigosíssima, a paixão te toma e você faz opções radicais. (...) Você projeta no outro o que gostaria. Por isso a paixão dura pouco, porque ninguém aguentaria (...) Pois no momento da paixão só existe o outro. Você não enxerga mais nada", afirma Regina. Segundo ela, "as pessoas se apaixonam pela paixão", devido à excitação que esse sentimento provoca, muito mais do que por uma pessoa especial. "O importante, o que todo mundo busca, é sentir aquele frio na barriga, o coração disparando", acrescenta a especialista.