Prazo para inscrições na Terceira Feira acaba neste domingo (20/7)

Termina neste domingo (20/7) o prazo de inscrições para a Terceira Feira: Encontro de Literaturas das Margens do Mundo, que será realizada de 10 a 14 de setembro, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.

Nesta segunda edição, o evento vai homenagear os países africanos de língua oficial portuguesa em seus 50 anos de independência de Portugal.

A programação terá uma conferência, 10 colóquios, oficinas, shows, exposição e espetáculos teatrais em vários locais da cidade histórica, como o Teatro Municipal Santa Izabel. Interessados em assistir ao encontro devem se inscrever no site do Instituto Daghobé, que está à frente do evento.

A Terceira Feira vai homenagear a revolucionária angolana Deolinda Rodrigues, combatente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), nascida em 1939, aprisionada, torturada e fuzilada em 1967 por combatentes da Força Nacional de Libertação de Angola.

Homenagens

Também serão lembrados o economista paraibano Celso Furtado; o pensador quilombola piauiense Nêgo Bispo; o poeta cubano José Lezama Lima (1910-1976); a engenheira e professora Ernestina Alves Marques (1913-1981), primeira mulher negra a se formar em engenharia no país; o professor e crítico literário mineiro Antônio Sérgio Bueno (1946-2025); o sociólogo piauiense Clóvis Moura (1925/2003), um dos maiores intelectuais negros do século 20; e a poeta e editora Dalila Teles Veras, nascida na Ilha da Madeira e radicada no Brasil.