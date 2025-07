Ex-atriz global vai estrelar e roteirizar nova versão de Tieta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Suzana Pires foi escalada para interpretar a protagonista de Tieta, nova adaptação do romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado.

Além de dar vida à personagem-título, ela também assina o roteiro do longa, que será dirigido por Joana Mariani (Todas as Canções de Amor) e produzido por Eliane Ferreira, da Muiraquitã Filmes. A informação é da revista norte-americana The Hollywood Reporter.

A proposta é atualizar o olhar sobre a personagem icônica da literatura brasileira, focando em uma abordagem mais sensível e feminina. A personagem, símbolo de "resiliência e liberdade", agora será contada sob uma nova perspectiva.

Ambientado nos anos 1970, o enredo gira em torno da volta de Tieta à fictícia vila de Santana do Agreste, 26 anos depois de ter sido expulsa da cidade sob acusação de promiscuidade. O reencontro com a família e os moradores provoca tensões e reabre feridas, sobretudo no embate com sua irmã, Perpétua.

A obra já teve outras versões de sucesso: uma telenovela da TV Globo em 1989, estrelada por Betty Faria, e um filme lançado em 1996, com Sônia Braga no papel principal. Agora, a expectativa da produção é levar Tieta novamente às telas com força internacional, destacando mais uma personagem feminina forte da literatura brasileira.

Produzida pela Muiraquitã Filmes, responsável por títulos como "Querência" (2019) e "Retrato de um Certo Oriente" (2024), a nova versão promete resgatar a essência do romance com uma linguagem contemporânea e sensível. Ainda não há previsão de estreia.

Jorge Amado, um dos maiores autores da literatura nacional, morreu em 2001 e deixou um legado de histórias marcadas pelo humor, crítica social e personagens inesquecíveis. Entre seus outros livros adaptados para o cinema estão "Dona Flor e Seus Dois Maridos", "Gabriela", "Cravo e Canela" e "Capitães da Areia".