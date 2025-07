A turnê de concerto que une Clube da Esquina, Seu Jorge e orquestra sinfônica

O espetáculo “As cores do Clube da Esquina”, com clássicos desse movimento musical, prepara uma turnê por cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Sob direção musical e artística de Robertinho Brant, o projeto une nomes da nova geração da MPB, como Seu Jorge, Céu e Monica Salmaso, a ícones do Clube da Esquina como Lô Borges, Toninho Horta e Beto Guedes.

Para a turnê, a ideia é levar as apresentações a seis cidades nos três estados. O plano para a abertura do giro é levar um concerto à Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Apresentações com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais também estão previstas.