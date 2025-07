Novo livro de Dan Brown será lançado em setembro no Brasil

O aguardado novo romance de Dan Brown, autor de sucessos como “O código Da Vinci” e “Origem”, será lançado no Brasil no dia 9 de setembro pela editora Arqueiro. Intitulado “O segredo final”, o livro marca o retorno do simbologista Robert Langdon em uma nova aventura ao lado da acadêmica Katherine Solomon.

Ambientada em Praga, a história envolve uma palestra científica, um manuscrito desaparecido e uma ameaça global.

Com mais de 220 milhões de exemplares vendidos no mundo, Brown define a obra como “o livro mais intrincado e ambicioso” de sua carreira — e também o mais divertido. A nova trama mistura conspiração, suspense e descobertas sobre a consciência humana.

No Brasil, o lançamento será acompanhado por edições comemorativas dos títulos anteriores do autor, todos com capas inéditas.

Dan Brown se consagrou como um fenômeno editorial com a série protagonizada por Robert Langdon, que começou com “Anjos e demônios” e atingiu o auge com “O código Da Vinci”, um best-seller global traduzido para mais de 50 idiomas. Seus livros combinam tramas eletrizantes com referências históricas, científicas e religiosas, conquistando tanto o público quanto adaptações para o cinema estreladas por Tom Hanks.