Edu Guedes recebe alta da UTI após cirurgia de retirada de tumor

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, apareceu nas redes sociais pela primeira vez em vídeo após a cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. No desabafo, ele se emocionou ao falar do câncer.

Segundo a assessoria de imprensa, ele recebeu alta da UTI e está no quarto. "A minha recuperação está sendo ótima. Mando esse vídeo não só para informar, mas também para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho", disse o apresentador bastante emotivo.

Ele afirma que os médicos identificaram que algumas pedras nos rins haviam crescido e seria impossível expelir de forma natural. Foi então que descobriram um nódulo de dois centímetros no pâncreas.





"Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo salvaram a minha vida. A gente decidiu fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes para uma cirurgia mais delicada", comentou.

Na postagem, ele recebeu o carinho de famosos como Ticiane Pinheiro, Ronnie Von, Otaviano Costa, Mariana Rios e Mariana Godoy.