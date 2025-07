Cantora e compositora Diana HP lança "Meu doce irmão", homenagem a Tunai

Filha dos músicos Yuri Popoff e Lena Horta, a cantora, compositora, pianista e flautista Diana HP, sobrinha de Toninho Horta, manda para o streaming o single “Meu doce irmão”. A canção é homenagem ao cantor e compositor mineiro Tunai, morto em 2020, de parada cardíaca.

Diana conta que Toninho Horta compôs a melodia assim que o amigo morreu e a postou em suas redes sociais. A letra veio depois, escrita por Keco Brandão.

“Em 2020, eu estava trabalhando em Paris e, numa dessas pesquisas na internet, dei de cara com a melodia. Fiquei sensibilizada e a guardei no fundo do meu coração”, relembra Diana.

De volta ao Brasil em 2024, ela se encontrou com Keco Brandão, que lançava um disco com duas composições de Yuri Popoff. “Ele me falou que havia feito letra para uma melodia do meu tio e gostaria que eu a cantasse. Quando a ouvi, fiquei surpresa, pois era a mesma que Toninho havia composto para Tunai. Falei para ele que a aquela melodia falou alto dentro mim e tinha a certeza de que algum dia a gravaria.”

Foi dessa forma que surgiu o single “Meu doce irmão”, gravado em agosto de 2024. O clipe já está no YouTube.

Na época da morte de Tunai, Keco estava navegando nas redes sociais quando viu o post de Toninho Horta sobre o amigo. “Sensibilizado pelo momento, ele escreveu algumas palavras, pegou o violão e tocou a melodia feita em sua homenagem. Fiquei impactado por aquela música muito bonita”, diz.

Inicialmente, decidiu procurar Sérgio Natureza, parceiro de Tunai, para que ele letrasse a música. Isso acabou não ocorrendo, pois Sérgio tratava de problemas de saúde. Keko, então, resolveu escrever a letra.

“Toninho já havia me falado o que esperava. Disse que o Tunai era uma pessoa alegre, vívida, com brilho nos olhos e sorriso iluminado. Enfim, uma cara que estava sempre bem, sempre falando coisas boas”, conta.

A inspiração surgiu daí. “Mandei para o Toninho, que gostou muito, dizendo que eu havia abordado o assunto da forma que ele queria. Diana chorou quando ouviu a letra, relembra Keco.

Irmão de João Bosco, Tunai, mineiro de Ponte Nova, morreu aos 69 anos. Deixou clássicos da MPB, como “As aparências enganam”, gravada por Elis Regina, e “Frisson”, aquela canção romântica do refrão “Me olha, me toca/ Me faz sentir/ Que é hora, agora/ Da gente ir”. Conhecida como a “melô do anjo que caiu do céu”, essa música fez parte da trilha sonora da novela “Suave veneno”, da TV Globo.

Aliás, várias canções de Tunai foram executadas em novelas e séries da Globo, como “Sintonia” (“Tititi”), “Sobrou pra mim” (“Fera radical”) e “Meu amor” (versão para “My love”, de Paul MacCartney, em “Despedida de solteiro”).

Tunai compôs o sucesso romântico "Frisson" e foi parceiro de Milton Nascimento em "Certas canções" José Luiz Pederneiras/divulgação

Milton

Canções de José Antônio Freitas Mucci, o Tunai, ficaram conhecidas na voz de Milton Nascimento, caso de “Certas canções” e “Rádio experiência”, parcerias dos dois.

Também gravaram composições dele os cantores Ney Matogrosso, Gal Costa, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Fagner, Emílio Santiago, Zizi Possi, Beto Guedes, Joanna, Sandra de Sá, Sérgio Mendes, Belchior, Ivete Sangalo, Roupa Nova, Jane Duboc e Simone. Seu parceiro mais frequente foi Sérgio Natureza – os dois se conheceram por meio de João Bosco.

“MEU DOCE IRMÃO”

Single de Diana HP. Canção de Toninho Horta e Keco Brandão. Disponível nas plataformas digitais