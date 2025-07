Espetáculo combina cançoes de Milton e dança flamenca em Montes Claros

As canções de Milton Nascimento e Fernando Brant misturadas com a dança flamenca. Essa é a combinação dos espetáculos do 9º Festival Flamenco de Montes Claros, que começam nesta quarta-feira (9/7) e vão até domingo (13/7).

Essa edição do evento é inspirada em uma das principais músicas de Milton Nascimento: “Eu, caçador de mim” e homenageia o cantor e compositor mineiro. Os espetáculos acontecem durante os cinco dias festival, sempre às 19h30, no espaço de eventos Pátio Flamenco (Rua Deputado Antonio Pimenta, 241, Bairro São Luiz).

A produção é dirigida pela bailarina e coreógrafa Elisa Pires e conta com a participação de 36 dançarinos. Durante o espetáculo, números de dança flamenca são apresentados em combinação com conhecidas composições de Milton Nascimento e Fernando Brant, tais como “Maria, Maria”, “Travessia”, “Bola de meia, bola de gude” e “Paula e Bebeto”, além de “Caçador de Mim”.

Conforme explica Elisa Pires, "Eu, caçador de mim!" conta a história de Maria, uma jovem mineira, humilde e presa em um relacionamento abusivo. Com a chegada de um grupo de ciganos espanhóis à sua cidade, Maria é encorajada a buscar libertação e renovação e a enfrentar seus medos e inseguranças. Através da exploração profunda de si, buscando se autoconhecer, Maria redescobre sua essência e ressignifica sua vida.

“A história é apresentada por meio da fusão do flamenco com canções de composição ou interpretação de Milton Nascimento, evocando emoções que tocam profundamente o coração e a alma”, afirma Elisa Pires.

O espetáculo nasceu do desejo da diretora de homenagear Milton Nascimento, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira. “Milton merece todo nosso reconhecimento e celebrar a sua vida é uma forma de gratidão à todas as suas influencias e contribuições”, ressalta a diretora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço:

“Eu, caçador de mim”, Festival Flamenco de Montes Claros

Quando: de 9 a 13 de julho de 2025

Onde: Espaço de eventos Patio Flamenco (rua Deputado Antonio Pimenta, 241, Bairro São Luiz), Montes Claros – MG

Horário: 19h30

Informações: instagram - @patioflamencomoc ou (38) 9989-7210 (whatsApp).