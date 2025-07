Cassio Scapin conta que viveu affair com sósia de Richard Gere em Paris

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Cassio Scapin, 60, conhecido por interpretar o personagem Nino no seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum, participou do programa Que História É Essa, Porchat? nesta terça-feira (1º) e revelou ter vivido um romance tórrido com um dos galãs mais cultuados de Hollywood: Richard Gere.

O suposto affair, que teria acontecido há alguns anos em Paris, França, surpreendeu o apresentador e a plateia -que, claro, ficaram curiosos para saber todos os detalhes do encontro. E Scapin entregou tudo. "Estava andando sozinho por uma rua e de repente passa um Apolo. Cruzei com aquele homem grisalho, lindo e charmoso. Reconheci na hora: Richard Gere", contou, animado.

Segundo o ator, o flerte no meio da rua virou papo, depois um café e, por fim, um convite para o hotel. "Tivemos um affair absolutamente fantástico", disse. Mas ele não esperava pelo desfecho inusitado da história: "Ele chegou e falou: 'Je m'appelle Jean-Claude. Je suis cover de Richard Gere'. Ele era um sósia do Richard Gere!", revelou, rindo.

"Ele podia ter ido embora e me deixado feliz, mas quis ser honesto", concluiu Cassio, arrancando gargalhadas de Fábio Porchat e da plateia.

