Katy Perry e Orlando Bloom se separam após 10 anos juntos, diz site

Quando esteve no Brasil para o Rock in Rio, a cantora Katy Perry não resistiu aos quitutes brasileiros e se debruçou, principalmente, num deles: coxinha de galinha. Foi durante entrevista à repórter Luiza Zveiter no programa de Ana Maria Braga. Reprodução TV Globo

"“Eu quero 14 dessas coxinhas. Foi a melhor coisa que já comi. Preciso disso todos os dias”, disse a cantora, que também provou (e aprovou) pudim de leite condensado e pão de queijo recheado com goiabada. "Vocês fazem em casa?", perguntou, interessada pelos sabores nacionais. Reprodução TV Globo

Se Katy Perry caiu nas graças da coxinha de galinha, não é exceção. O quitute é famoso mundialmente, muito apreciado e recentemente entrou num ranking da plataforma Taste Atlas, que avalia alimentos por todo o planeta. Reprodução do portal

No ranking, a bandeira do Brasil aparece em 30º lugar. O país é representado pela popular coxinha. Reprodução do ranking

O salgado que tem origem em São Paulo se espalhou pelo país e, embora não seja considerado saudável pelos nutricionistas, é um dos campeões da preferência popular. Freepik/betochagas

Geralmente, a coxinha é frita. Mas também pode ser feita assada, para, pelo menos, evitar o óleo. Reprodução YouTube Bistrô dos Salgados

Por isso, as calorias variam, conforme a maneira do preparo e o recheio. Uma coxinha tradicional de galinha, frita, tem 274 calorias e 12g de gordura a cada 100g. Mas, de vez em quando, vale sair da linha pra saborear o quitute. Youtube/Hoje Tem

Feita com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, leva diversos tipos de recheio: galinha (o mais comum), carne, linguiça, queijo, vegetais. Riberto Frederico wikimedia commons

E já que mencionamos o ranking , veja agora os 20 primeiros colocados na lista das Melhores Comidas de Rua. Concorrentes fortes da brasileiríssima coxinha. Stefan Karpinski wikimedia commons

1º lugar - Guotie (China) - Bolinho de massa frita, similar ao guioza japonês e uma variação do jiaozi, bolinho salgado popular na China. Na receita do recheio do guotie entram carne de porco desfiada, cebolinha, repolho chinês, gengibre, óleo de gergelim e vinho de arroz. Facebook A Bite of China

2º lugar - Roti Canai (Malásia) - Pão achatado servido com curry que tem variações doces e salgadas e pode levar carne, ovos ou queijo. Flickr secretlondon123

3º lugar - Espetos (Espanha) - O costume de colocar carne em espetos conquistou o gosto do consumidor. Pode ser frango, porco, boi, etc Daniel Sancho - Wikimédia Commons

4º lugar - Tacos (México) - Massa fina feita de milho ou trigo, coberta por variedade de vegetais ou carnes, com tempero apimentado. Imagem de aldaptation por Pixabay

5º lugar - Carnitas (México) - Carne de porco refogada, servida com especiarias ou ervas, guacamole e feijão frito. Flickr jumbledpile

6º lugar - Karaage (Japão) - Pedaços de carne ou peixe, revestidos de farinha, amido de batata ou de milho, e fritos em óleo. Ocdp - Wikimédia Commons

7º lugar - Bánh mi (Vietnã) - Sanduíche feito com baguete e recheado com ingredientes diversos. O mais popular leva salsicha de porco, folha de coentro, pepino e cenouras e daikon em conserva combinados com patê, jalapeño (pimenta) e maionese. FlickreviewR - Wikimédia Commons

8º lugar - Pierogi (Polônia) - Pastel cuja massa é cozida e depois assada ou frita, normalmente na manteiga com cebolas. Recheado com batata, chucrute, carne moída, queijo ou frutas. Flickr Margaret Bourne

9º lugar - Esquites (México) - Grãos de milho branco que foram fervidos e amolecidos em água, que normalmente contém sal e epazote. Às vezes, o milho também é refogado na manteiga e na cebola depois de cozido. Katiebordner - Wikimédia Commons

10º lugar - Cochinita pibil (México) - Carne de porco marinada com achiote, laranja amarga e vários condimentos, cozinhada no forno, dentro de folhas de banana-da-terra. Flickr Noonch

11º lugar - Panzerotti (Itália) - Massa salgada, com recheios variados. Os mais comuns são tomate e queijo, espinafre, cogumelos e presunto. joanbanjo - Wikimádia Commons

12º lugar - Shengian Mantou (China) - Baozi (pão cozido no vapor), pequeno e frito, recheado com carne de porco e gelatina que derrete formando uma sopa quando cozido. Flickr Robyn Lee

13º lugar - Bubur ayam (Indonésia) -Mingau de arroz com carne de frango desfiada servido com alguns condimentos, como cebolinha picada, chalota frita crocante, aipo, tongcay, soja frita, crullers e molho de soja salgado e doce, e às vezes coberto com caldo de galinha amarelo e kerupuk. Gunkarta - Wikimédia Commons

14º lugar - Tempeh mendoan (Indonésia) - Fatias de produto fermentado de soja são mergulhadas em massa com coentro moído, cebolinha fatiada e alho, antes de serem fritas. A fritura é rápida para ficar crocante. Irhanz - Wikimédia Commons

15º lugar - Tacos gobernador (México) - Tortillas recheadas com camarões, queijo ralado, coentro, cebola e tomate. As tortilhas são então dobradas ao meio, pinceladas com manteiga e cozidas. Flickr Masa Assassin

16º lugar - Beguni (Bangladesh) - Quitute feito de berinjela fatiada e mergulhada em massa de farinha antes de ser frita em óleo. Biswarup Ganguly - Wikimédia Commons

17º lugar - Gyros (Grécia) - Carne assada servida num pão de pita. Como acompanhamento, verduras e molhos. Os mais comuns acompanhamentos são o tomate, a cebola e o molho tzatziki. Antonio Fajardo i López - Wikimédia Commons

18º lugar - Baozi (China) - Pão cozido no vapor de origem chinesa, com aspecto de coque, que leva diversos recheios. J Samuel Burner - Wikimédia Commons

19º lugar - Dondurma (Turquia) - Sorvete consistente feito com leite, açúcar, salepo e mástique. Youtube Canal istanbul street food