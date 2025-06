BH terá Sessão Azul do live-action 'Como treinar o seu dragão'

O Cineart do Boulevard Shopping exibe neste sábado (28/6), às 13h30, o live-action "Como treinar o seu dragão", na Sessão Azul. Na mostra especial, as salas de cinema são adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Sessão Azul permite que as famílias circulem livremente pelas salas. Além disso, o som é mais baixo e há iluminação. Para as crianças, estarão disponíveis kits de autorregulação sensorial, cordões de sinalização das doenças invisíveis e abafadores de ruído.

"Como treinar o seu dragão" é a adaptação da animação homônima da Dreamworks, lançada em 2010. A história se passa na fictícia Berk, uma vila de vikings que odeiam os dragões e querem matá-los. Soluço (Mason Thames) é filho do chefe Stoico (Gerard Butler), mas não concorda com os ideais do pai.

Um dia, ele encontra na floresta um fúria da noite, espécie conhecida por ser perigosa. O animal, no entanto, se mostra dócil e ganha o apelido de Banguela por retrair os dentes quando está confortável. Soluço e Banguela constroem então uma amizade improvável e emocionante.

'Como treinar o seu dragão'

(EUA, 2025, 118 min)

Direção: Dean DeBlois. Com Mason Thames, Nico Parker e Gerar Butler

Classificação: 10 anos

Sessão Azul neste sábado (28/6), às 13h30, no Cineart do Boulevard Shopping (Av. dos Andradas, 3000, Santa Efigênia)

Ingressos à venda na bilheteria do cinema e no site cineart.com.br/cinema/cineart-boulevard.